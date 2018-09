Für den Sportverein ist es fünf vor zwölf

Dimhausen - Von Julia Kreykenbohm. Es ist fünf vor zwölf, sagt Kerstin Neumann. Die Rede ist von der Zukunft des Sportvereins Dimhausen. Dabei steht er glänzend da. „Wir sind der zweitgrößte Verein Bassums, haben rund 850 Mitglieder und auch finanziell keine Sorgen“, so Neumann, die erste Vorsitzende ist. Und die zweite. Und die Pressewartin. Genau dort liegt ein Teil des Problems. „Wir finden niemanden für die Vorstandsarbeit“ bedauert Neumann. Ein Zustand, der schon seit Jahren besteht und nun in die Endphase kommt.

Denn im Februar 2019 ist endgültig Schluss. Dann ist Jahreshauptversammlung, bei der sich Neumann nicht zur Wiederwahl stellen will. Angekündigt hat sie das schon auf der diesjährigen Versammlung. „Ich dachte, in einem Jahr wird sich jemand melden“, so die 55-Jährige. Aber bisher ist nichts passiert. Verschärft wird die Situation dadurch, dass auch die Geschäftsführerin Manuela Runge nicht wieder kandidieren wird. Vom alten Vorstandsteam bleiben nur die beiden Kassenwarte.

„Die Arbeit macht mir noch immer Spaß“, erzählt Neumann. „Sie ist auch nicht so umfangreich, wie sich das viele vielleicht vorstellen. Da kommen etwa zwei Stunden im Monat zusammen – wenn überhaupt.“ Sechs Sitzungen gibt es im Jahr und drei Veranstaltungen, die organisiert werden wollen: das Sportfest, der Laternenumzug und das Kürbisschnitzen. Das Vorstandsteam habe ein tolles, humorvolles Miteinander.

Aber die 55-Jährige steht auch voll im Berufsleben, pendelt in der Woche nach Frankfurt. Und nach zehn Jahren Vorstand hat sie entschieden, dass es nun reicht – zumal sie eigentlich nie Vorsitzende sein wollte. „Ich habe den Sitz nur übernommen, weil der erste Vorsitzende schon seit Jahren aufhören wollte und niemanden fand. Vorher war ich Pressewartin, was mir eher liegt, da ich ungern im Vordergrund stehe.“ Es war auch nicht die Liebe zum Sport, die sie in den Verein brachte. „Als wir nach Dimhausen zogen, sind wir so herzlich aufgenommen worden, dass ich etwas zurückgeben wollte.“

Seit sechs Jahren bittet der Vorstand nun die Mitglieder, ihn zu unterstützen. „Aber es kommen immer dieselben Antworten. Die Älteren sagen: ,Die Jüngeren sollen mal ran’ und die Jüngeren sagen: ,Wir haben keine Zeit’.“ Erst am Wochenende hat Neumann erneut versucht, Mitglieder zu überreden. „Aber ich habe das Gefühl, die nehmen einen gar nicht ernst“, sagt sie traurig. Wie es weitergeht, wenn sich niemand für Vorstand und Geschäftsführung meldet, weiß Neumann nicht – und will auch nicht darüber nachdenken. „Ich schlafe schon jetzt schlecht, weil mich das so beschäftigt. Es sind nur drei Posten, die besetzt werden müssen, und ich und Manuela Runge würden unsere Nachfolger auch einarbeiten.“

Man spürt, wie sehr Neumann der Verein am Herzen liegt und wie stolz sie auf ihn ist: „Wir bieten 20 bis 30 Kurse die Woche, haben erfolgreiche Volleyballer, und Ärzte empfehlen unseren Reha-Sport, sodass wir auch Teilnehmer aus Harpstedt und Brinkum haben.“ Das alles dürfe nicht einfach so enden. Deswegen hofft das Vorstandsteam, dass sich noch Freiwillige melden. „Wir haben alles versucht. Jetzt ist das Dorf gefragt.“

Wer mal in die Vorstandsarbeit reinschnuppern will, kann am 8. Oktober um 19.30 Uhr im Clubraum vorbeischauen. Dann ist Sitzung. „Wir beißen auch nicht“, verspricht Neumann und lächelt.