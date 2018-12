SV Dimhausen: Ein Dorf rettet seinen Sportverein

Dimhausen - Von Julia Kreykenbohm. Die Erleichterung und Freude ist Kerstin Neumann deutlich anzuhören: Es geht weiter mit dem Sportverein Dimhausen, deren erste und zweite Vorsitzende sowie Pressewartin sie ist. Und darin lag der Knackpunkt. Niemand meldete sich für die Vorstandsarbeit, wie Neumann im September in einem Gespräch mit der Kreiszeitung erzählte.

Dieser Zustand dauerte schon Jahre an, spitzte sich aber nun zu, weil Neumann für sich beschlossen hatte, auf der Jahreshauptversammlung im Februar 2019 nicht wieder kandidieren zu wollen. Auch die Geschäftsführerin wirft ihren Hut nicht mehr in den Ring. „Es war noch nie so kritisch“, sagt Neumann.

Würde im Februar kein neuer Vorstand gewählt, hätte Neumann laut Satzung sechs Monate Zeit, einen zu finden. Klappt das nicht, müsste der Verein aufgelöst werden. Ein Verein, der der zweitgrößte in Bassum ist, rund 850 Mitglieder hat und finanziell gesund ist.

Doch dieses Schreckensszenario ist nun vom Tisch. „Jetzt ist das Dorf gefragt“, lautete Neumanns Appell in dem Artikel. Und das Dorf hat geantwortet. „Wir konnten fast alle Posten besetzen“, sagt die Vorsitzende erfreut. „Ich habe einen Nachfolger, sogar der Posten des zweiten Vorsitzenden kann besetzt werden, was lange nicht der Fall war. Es wird einen neuen Geschäftsführer geben. Ein neuer Spartenleiter hat sich gemeldet und eventuell haben wir auch schon jemanden für die Pressearbeit. Besser geht es nicht.“

Nach dem Bericht hätten sich viele Leute gemeldet und sich das passende für sich ausgesucht. „Alles Leute aus Dimhausen, die wir noch gar nicht auf dem Schirm hatten“, sagt Neumann und lacht. Sie könne nun wieder besser schlafen. „Wir sind happy.“ Es gebe sogar Überlegungen, einen Festausschuss zu gründen. Und natürlich gilt nach wie vor: „Wer Ideen hat und sich einbringen möchte, ist immer willkommen“, so Neumann.

Rubriklistenbild: © pfa