Spielen und lachen statt löschen und retten

Von: Fabian Pieper

Teilen

Beim Tag der offenen Tür kam das Spielen nicht zu kurz: (v.l.) Holger Peters, Erzieherin Jazzy Humann und Kita-Kind Jule. © Jantje Ehlers

Die Kinderkrippe in Bramstedt ist fertiggestellt. Aus dem alten Feuerwehrgerätehaus ist ein kleines Spieleparadies geworden.

Bramstedt – Als „wahrscheinlich letzten Akt, hier in diesem Haus eine Eröffnung zu feiern“ bezeichnete Andrea Hahn die kleine Feierstunde am Donnerstagnachmittag in den neuen Räumen der Kinderkrippe Bramstedt. Die Kita-Leiterin zog damit nach sieben Jahren mit insgesamt drei Um-, An- und Ausbaumaßnahmen einen Schlussstrich unter die Zeit der räumlichen Veränderung in der Einrichtung.

Seit 2015 wurde in Bramstedt immer wieder um- und ausgebaut

Denn bereits 2015 wurde im Dachgeschoss des Gebäudes ein zusätzlicher Gruppenraum für eine Regelgruppe geschaffen, um den steigenden Anmeldezahlen und dem Betreuungsbedarf gerecht zu werden. Doch die Zahlen stiegen weiter, sodass einige Jahre darauf ein weiterer Umbau im Dachgeschoss Platz für eine weitere Gruppe schuf. Und auch eine Krippe sei damals schon im Gespräch gewesen, so Hahn – die einen anderen Umstand als „das Beste, was uns passieren konnte“ bezeichnete.

Gemeint war die Neubeschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs der Freiwilligen Feuerwehr Bramstedt vor zwei Jahren. Das habe nämlich nicht mehr in der alten Halle an der Kita untergebracht werden können, woraufhin der Neubau auf der anderen Straßenseite entstand. Dadurch fielen die alten Feuerwehr-Räume in die Hände der Kita. Dort ist nun die Krippe untergebracht.

Von der Garage zum „wunderschönen Gebäude“

Doch dazu mussten erst noch die Bedingungen geschaffen werden. Keine wohnliche Anlage sei es vorher gewesen, „eher eine Garage“, sagte Architektin Doris Schorling-Lehmkuhl. Um die Räume kinderfreundlich zu machen, seien 258 Quadratmeter um- und zudem noch rund 20 Quadratmeter an den alten Essensraum angebaut worden, so die Architektin. Bereits in der Vergangenheit hatte sie die Bramstedter Kita mitgestaltet. Da in neuen Räumen die Bienengruppe untergebracht ist, brachte Schorling-Lehmkuhl als Einweihungsgeschenk Brot und Honig statt Brot und Salz mit.

Ein indirektes Lob bekam die Architektin anschließend von Tobias Baron. Denn der Leiter der benachbarten Grundschule sprach von einem „wunderschönen Gebäude“, in dem „das Kind im Mittelpunkt“ steht. Von den auf Kinderaugenhöhe eingebauten Fenstern überzeugte sich auch Bassums ehemaliger Erster Stadtrat Norbert Lyko, der das Projekt mit auf den Weg gebracht hatte: Er stand zunächst am falschen Eingang und nahm dann den kürzesten Weg durch das Fenster, um zur Gruppe dazuzustoßen.

Feierstunde und Tag der offenen Tür

So verpasste er auch nicht den Redebeitrag seines ehemaligen Chefs: Für Bürgermeister Christian Porsch sei die Eröffnung des 900 000-Euro-Projekts so einer dieser „tollen Momente eines Bürgermeisters“. In Bramstedt würden die Kinder nun „einen hervorragenden Startschuss mitbekommen“. Deshalb wünschte er dem Haus „ganz, ganz viel Erfolg. Die Voraussetzungen dafür haben wir geschaffen.“

Der Feierstunde am Donnerstag folgte am Freitag noch ein Tag der offenen Tür. Dort hatten auch Eltern und Kinder die Möglichkeit, sich von den neuen Bedingungen ein eigenes Bild zu machen. Sie sahen den großen, hellen Gruppenraum mit Sitzgruppen und Spielecke. Oder den gemütlichen Schlafraum, die große Küche und den gemeinsamen Essensraum. Und sie lernten das Team kennen, das für die Betreuung der Kinder sorgt und von Tobias Baron geadelt wurde: „Wenn ich als Vater und Lehrer dieses Engagement sehe, geht mir das Herz auf!“ Dann zwinkerte er den Gästen noch zu und sagte: „Ein schöner Vorzeigebau, der hoffentlich ein Anfang ist für einen Anbau der Grundschule.“