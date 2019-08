Bassumer Reisegarten: Spielen, naschen oder einfach durchatmen

Nehmen eines der Hochbeete des Duft-, Kräuter- und Naschgartens in Augenschein: Ulrike Schink (von links), Stefanie Menzel, Bärbel Schröder, Petra Haase, Christian Porsch, Anni Wöhler-Pajenkamp, Detlev Block, Sabine Nörmann und Susanne Vogelberg.

Bassum – Grashalme wiegen sich im Wind, die Blätter der Bäume rascheln. Auf einem der Teiche quaken Enten, die Luft ist erfüllt vom Brummen der Insekten. Wer die Natur liebt, muss sich im Stiftspark einfach wohlfühlen. Mit viel Arbeit und Liebe ist eine Oase entstanden, zum Runterkommen und Durchatmen.

Und das sollen die Besucher auch. Darum gibt es in dem Reisegarten Gelegenheiten zum Sitzen und Liegen, Wege zum Spazieren, einen Boule-Platz zum Spielen und einen Duft-, Kräuter- und Naschgarten zum Sehen, Fühlen, Riechen und Probieren. All das können Interessierte bereits jetzt nutzen.

Am Sonntag, 11. August, wird der Reisegarten im Stiftspark noch mal offiziell eingeweiht. Von 14 bis 18 Uhr locken dann zudem verschiedene Angebote.

Da die knapp 100 Pflanzen im Duft-, Kräuter- und Naschgarten sehr jung sind und noch nichts zum Naschen bieten, wird es Wildkräuter-Smoothies und verschiedene Teesorten geben. Im kommenden Jahr, so Kräuterexpertin Bärbel Schröder, können sich die Gäste auf Tee- und Duftkräuter sowie auf Kirschen, Pflaumen, Himbeeren, Johannisbeeren oder auch Waldbeeren freuen. Die Landfrauen pflegen die Hochbeete und bekommen von Senioren des Seniorenzentrums (ehemals Curata) Unterstützung. „Sie freuen sich schon sehr darauf“, sagt Sabine Nörmann von den Landfrauen.

Beschriftet sind die Kräuter mit Tontöpfen, die auf Bambus gesteckt sind. Anni Wöhler-Pajenkamp hat diese sogenannten Namenstöpfe kreiert und bietet den Besuchern die Möglichkeit, eigene zu basteln.

Auch die Dechantin des Stifts, Ulrike Schink, hat sich Gedanken gemacht. Sie möchte eine Verbindung zwischen Stiftsgarten, der nicht öffentlich ist, und Stiftspark schaffen. Deswegen wird der Bambus, der im Garten wächst, in den Park gebracht. Mit ihm können die Besucher die Treppe gestalten, die auf den Jakobshügel führt. „Es wird eine Klanginstallation geben, und die Gäste können ihre Wünsche auf Tontöpfe schreiben“, so Schink. Auch die Kapelle der Stille ist an diesem Tag geöffnet.

Kreativ geht es ebenfalls auf dem Kunstparkplatz zu. Eine Künstlerin gestaltet mit Material aus dem Park Objekte und hofft, dass die Besucher sie unterstützen. Wer das Boule-Spiel mal ausprobieren möchte, darf das auf dem angelegten Platz tun, der vom Freundeskreis europäischer Partner betreut wird. Aber auch an die Kleinen ist gedacht. Die Landfrauen bemalen mit ihnen Glückssteine und bieten Bücher zum Verkauf. Cathleen Schorling serviert Kaffee und Kuchen. Musik gibt es von „Goldilocks an the Nightingale“.

„Der Stiftspark ist das Werk von Bassumer Vereinen und Institutionen“, betont Bürgermeister Christian Porsch. Auch die Fachklinik hat einen Beitrag geleistet, ist dem Unkraut zu Leibe gerückt und hat Bänke geschliffen. Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. „Wenn jemand noch Ergänzungsvorschläge hat, kann er sich melden.“ Detlev Block von der Agenda 21, die sich seit zehn Jahren um die Anlage bemüht, freut sich: „Jeder soll sich einbringen. Die Bassumer sollten den Park in Besitz nehmen und das ist gelungen.“ Fest steht auch, dass der Park ein Ort der Ruhe und Erholung bleibt. Wöhler-Pajenkamp: „Wir haben mit dem Freudenburg-Park einen Ort für Veranstaltungen. Hier soll es anders sein.“