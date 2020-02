Mit Spenden zu mehr Grün

Bassumer Bauausschuss diskutiert über Bürgerwald und Radwegeausbau

+ Ein Radweg soll an der L776 zwischen Bassum und Harpstedt vorerst nicht gebaut werden. Foto: Katia Backhaus

Bassum - Von Lisa-marie Rumann. Ein Bürgerwald in Bassum? Das ist ein Wunsch von Ratsmitglied Helmut Zurmühlen (CDU). „Zumindest würden wir etwas versuchen“, sagte er in Bezug auf die ständige Konfrontation mit CO2-Belastungen. Die Ratsmitglieder haben das Für und Wider innerhalb der Bauausschusssitzung diskutiert. Zumindest in einem Punkt konnten sie sich einigen.