Spende, die Leben rettet

Klinikum Links der Weser übergibt ausgemusterte OP-Bestecke und Verbände

+ Ingvar Goldsche (von links) und Tobias Hoffmann vom Verein Faithline freuen sich über die Spende vom Klinikum Links der Weser, die Torsten Eggelmann übergibt. - Foto: Kreykenbohm

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Verbände, Kompressen, Handschuhe und OP-Bestecke. Alles in einem guten Zustand. In Deutschland würden sie weggeworfen. Weil entweder der Name des Herstellers nicht mehr zu lesen oder ihr Verfallsdatum überschritten ist. In Rumänien werden sie Leben retten. Torsten Eggelmann als Leiter der Anästhesie-Abteilung im Klinikum Links der Weser freut sich, dass er dem Bassumer Verein Faithline dieses besondere Geschenk im Namen seines Arbeitgebers überreichen kann.