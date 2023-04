Kohl und Pinkel für Italien – geht das?

Schwingen den Löffel: Markus Schüring (links) und Jan Lüdeke. © H.G.. SChüring

Das norddeutsche Nationalgericht hat in Bella Italia für Furore gesorgt: Familie Lüdeke aus Nordwohlde hat es ausprobiert und ist nach Neapel gereist

Nordwohlde. Gehen eine Handvoll Deutsche nach Italien und kochen für 200 Neapolitaner Grünkohl. Was wie ein Witz beginnt, haben Jan und Claudia Lüdeke zusammen mit ihrem Koch Markus Schüring, dessen Ehefrau Sabine, dem Freund der Familie Vlado Sigetliga und seiner Lebensgefährtin Helga Breier in die Tat umgesetzt. Doch wie kommt man auf so eine verrückte Idee?

Im eigentlichen Leben sind Jan und Claudia Lüdeke Gastronomen des Traditionsgasthauses „Lüdeke’s Gasthaus zum Hombachtal“ in Nordwohlde, das die Familie mittlerweile in der vierten Generation betreibt. Ihr Koch Markus Schüring hat einen Bruder namens Heinrich-Gerhard Schüring. Er wird von seinen Freunden nur H.G. genannt. H.G. leitet eine Firma in Neapel. Er hatte die Idee, seinen italienischen Angestellten die deutsche Küche näherzubringen, wie Jan Lüdeke erklärt. H.G. wollte seinen Angestellten aber nicht irgendetwas vorsetzen, sondern etwas Besonderes. Etwas aus seiner norddeutschen Heimat. So fiel seine Wahl auf das norddeutsche Nationalgericht Grünkohl.

Mit Kühl-Kleintransporter auf die 1900 Kilometer lange Strecke

Das stellten Lüdeke und sein Team jedoch vor eine größere Herausforderung. Schließlich hat sich Neapel keinen Namen als Grünkohl-Bastion gemacht. Also machten die Nordwohlder aus der Not eine Tugend und charterten kurzerhand einen Kleintransporter mit Kühlfunktion. Den beluden sie mit allerlei Deftigem: 50 Kilo gefrorenen Grünkohl, 40 Kilo Kartoffeln, dazu mehrere Kilo Kassler, Speck, Pinkel, Hafergrütze, Zwiebeln und Gewürze wie Salz, Pfeffer, Senf und Piment. Dazu gab es noch mehrere gefrorene Hühner für die Vorsuppe sowie tütenweise Puddingpulver für die Nachspeise. Für eine echte Wohlfühl-Atmosphäre sollten zudem zwölf Flaschen Bullenschluck sorgen – ein 43-prozentiger Bitterlikör – sowie sechs Flaschen „Lüdekes Fusel“, ein 32-prozentiger Jamaika-Rum mit Vanillegeschmack. Dazu gab es noch jede Menge Bier, das jedoch in Neapel gekauft wurde. Um die Unmengen zu kochen, lud das Team noch drei 120-Liter fassende Kochtöpfe auf den Wagen.

So bepackt, machten sich Familienfreund Vlado und Koch Markus auf den Weg von Nordwohlde nach Neapel. Satte 20 Stunden brauchten die beiden für die 1 900 Kilometer. Pro Strecke versteht sich. Der Rest der Truppe kam per Flugzeug hinterher.

Von morgens acht bis abends um sieben kochte die Mannschaft anschließend die Gerichte, wie Jan Lüdeke erzählt. Als Vorspeise gab es eine deftige Hühnersuppe, als Hauptgericht den Grünkohl und als Nachspeise Herrenspeise, ein Vanillepudding, unter den geschlagene Sahne gerührt wird und ein ordentlicher Schuss Rum hinzukommt. Garniert wird das Ganze mit Schokostreusel.

Dann kam der Moment der Wahrheit und die bange Frage: Wird das Essen den Neapolitanern schmecken?

„Viele verlangten Nachschlag“

„Ja, den Italienern hat unser Essen sehr gut geschmeckt. Viele verlangten Nachschlag“, sagen Claudia und Jan Lüdeke fast unisono. Zwar sei die Pinkelwurst bei den Italienern nicht so gut angekommen, wie beide eingestehen, dafür aber der gestreifte Speck umso mehr. „In unserem Gasthaus ist es genau umgekehrt. Hier wird der Speck verschmäht und die Leute verlangen nach mehr Pinkel“, sagt Jan Lüdeke augenzwinkernd.

Nach dem Essen gab es dann standesgemäß reichlich Kurze. Die 16 Flaschen „Hartsprit“ waren im Nu weg, wie die beiden berichten.

Was dann in der Werkskantine los war, dokumentieren zahlreiche Handymitschnitte. Auf einem ist zu sehen, wie die Menge ausgelassen tanzt und den Refrain von „Speedy Gonzales“ mitgrölt. Allerdings in der „Schalalala-Version“, wie man sie von Fangesängen aus Fußballstadien kennt.

„Eine echte Herausforderung“

Andere bildeten eine Polonaise und zogen durch den Raum. „Ich habe noch nie so viele besoffene Italiener gesehen“, sagt Jan Lüdeke schmunzelnd. Am Ende war es für alle ein riesiger Spaß, versichern Jan und Claudia Lüdeke. Beide sind sich sicher, dass sie es wieder machen würden. „Allerdings würden wir nicht weiter als Neapel fahren. Die Fahrt war schon eine echte Herausforderung“, sagt Claudia Lüdeke und Ehemann Jan stimmt nickend zu.

Auf die abschließende Frage, ob sich jemand das Grünkohlrezept habe geben lassen, sagt Jan Lüdeke „Nein“, und fügt grinsend hinzu: „Wahrscheinlich waren die meisten dazu auch eh nicht mehr in der Lage.“

Jan Lüdeke zusammen mit seiner Ehefrau Claudia: Die Kohlfahrt war für das gesamte Team eine Riesengaudi. © Oliver Dörr