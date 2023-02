Sozialverband VdK in Bassum sucht Nachfolger an der Spitze

Von: Gregor Hühne

Im Sommer ist Schluss: Hans-Dieter Simon (72) stellt sich nach vier Jahren aus gesundheitlichen Gründen nicht erneut zur Wahl des Bassumer VdK-Vorsitzenden. © Gregor Hühne

Wie geht es weiter beim VdK-Ortsverband Bassum? Der bisherige Vorsitzende Horst-Dieter Simon will sich nach Ablauf seiner vier Jahre Amtszeit im Sommer dieses Jahres nicht erneut zur Wahl stellen. Außerdem werden im Sozialverband die Stellen des Stellvertreters und Schriftführers frei. Der Vorstand sucht jetzt nach Bewerbern.

Zugegebenermaßen sind es schwierige Zeiten für viele Vereine, so auch für den VdK. „Das Vereinsleben ist während Corona vollkommen zum Erliegen gekommen“, sagt Angelika Simon über die Pandemie-Zeit. Sie ist ebenfalls Mitglied im VdK Bassum und dort Kassenprüferin. Auch sie will ihr Amt abgeben, sobald ihr Mann als Vorsitzender aufhört.

Infolge von Corona hat es seit dem Jahr 2019 keine VdK-Veranstaltungen gegeben, berichtet Simon. Dem zum Opfer fiel auch die 70-Jahr-Feier zum Bestehen des Bassumer Ortsverbands 2022, der im Jahr 1952 gegründet wurde. Damals stand die Abkürzung noch für Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten und Sozialrentner. Heute ist das Kürzel ein Eigenname. Die Feier soll jedoch laut Simon in diesem Jahr nachgeholt werden.

Auch das ist eine Aufgabe eines Vorsitzenden, so Simon. Neben der Planung von Treffen und Feiern steht die Organisation der jährlichen Hauptversammlung im Mittelpunkt.

Simon und der VdK laden zur neuen 70-Jahr-Feier in das Gasthaus Osterbinde am 1. Juli um 14.30 Uhr ein. Für Mitglieder sei die Veranstaltung kostenfrei, Gäste seien mit einem „kleinen Obolus“ gern gesehen.

Im Zuge dessen sollten sich Bewerber für die vakant werdenden Stellen bis 1. Juni melden, damit im Juli gleichzeitig mit der Bestehensfeier die Neuwahlen der zu besetzenden Posten stattfinden können, skizziert Simon den Fahrplan. Die Bewerber müssen noch nicht VdK-Mitglieder sein, so Angelika Simon. Sie sollten Empathie mitbringen, mit Menschen umgehen und auf sie zugehen können. „Der VdK kümmert sich in der Regel um die Schwachen in der Gesellschaft, die keine Lobby haben“, sagt sie.

Momentan zählt der VdK Bassum 74 Mitglieder. Die Altersstruktur im VdK sei hoch. Dennoch halte sich die Zahl seit dem Jahr 1998 relativ konstant, so Simon. Damals seien es 86 gewesen. Zwischendurch habe es jedoch einen Einbruch in der Mitgliederzahl gegeben. 2010 sackte die Zahl abrupt auf 40 ab, steigerte sich im Laufe der Jahre aber wieder.

Die VdK-Mitgliedschaft, die „wie ein Anwalt im Sozialrecht“, ist laut Angelika Simon mit Vorteilen verbunden. Die juristische Ersteinschätzung bei Rechtsstreitigkeiten in Pflege-, Kranken- und Rententhemen sei kostenfrei. Außerdem bekämen Mitglieder monatlich eine VdK-Verbandszeitung, die Ratschläge bereithalte.

Probleme bereite dem VdK-Vorstand, dass die Mitglieder wenig Resonanz auf Ausflüge, Treffen und Besichtigungen zeigten. Das liege womöglich an der hohen Altersstruktur, spekuliert Angelika Simon. Sie spricht aus, was sie mit dem Aufruf zu verhindern versuchen: „Wenn sich niemand findet, dann hat das die Auflösung des Vereins zur Folge.“

Bewerben Wer vakant werdende Posten übernehmen möchte, kann sich an Dorothea Stelljes-Szukalski wenden. Die Kreisverbandsvorsitzende in Delmenhorst ist erreichbar unter Telefon 04221 / 50357 oder per E-Mail an dorothea.stelljes@ewetel.net.