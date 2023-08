Neues Sonnensegel: Crowdfunding für Waldkindergarten Albringhausen

Von: Fabian Pieper

Das alte Sonnensegel des Waldkindergartens Albringhausen im Hintergrund ist in einem miserablen Zustand. Deshalb möchte Anne Schumacher (r.) vom Kindergarten-Förderverein ein neues anschaffen. Unterstützung erhält sie von Rebecca Stöcker und der AWG. Nun läuft ein Crowdfunding-Projekt, für das beide werben. © Fabian Pieper

Der Waldkindergarten Albringhausen in Bassum braucht ein neues Sonnensegel. Förderverein und AWG haben deshalb ein Crowdfunding organisiert.

Albringhausen – Es ist schmutzig, an einigen Stellen bereits eingerissen und gewiss kein schöner Anblick mehr. Gleichzeitig allerdings soll das Sonnensegel des Waldkindergartens in Albringhausen die 15 Kinder dort vor der Witterung schützen; eine Aufgabe, die es wohl nicht mehr lange wahrnehmen kann. Deshalb braucht der Kindergarten ein neues Sonnensegel. Das allerdings kostet Geld – das der Förderverein mittels Crowdfunding einsammeln möchte.

Crowdfunding soll Waldkindergarten Albringhausen zu neuem Sonnensegel verhelfen

Was genau sich hinter dem Begriff Crowdfunding versteckt, erklärt Rebecca Stöcker von der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG): „Ganz viele Leute können kleine Beträge spenden, das ist das System dahinter“, so die AWG-Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit. Die Internet-Plattform dafür stellt die AWG unter www.awg-bewegt.de zur Verfügung. Dort ist als Spendenziel eine Gesamtsumme von 2500 Euro eingetragen. Wird diese Summe erreicht, kann das Projekt wie geplant umgesetzt werden. Andernfalls erhalten die Unterstützer ihre Summen zurück.

Angeschoben hat das Projekt der Förderverein der städtischen Kindertagesstätten um Anne Schumacher. Sie blickt hinauf zu dem Sonnensegel. „Das ist alle zwei bis drei Jahre kaputt“, sagt sie und seufzt.

Das Problem sei, dass das Segel das ganze Jahr über gebraucht und daher nie abgenommen werde. „Sonnensegel sind aber nicht für den Winter gemacht“, erklärt Schumacher. Entsprechend schlecht sei der Zustand des rund zwölf Quadratmeter großen Stückes Stoff mittlerweile.

2500 Euro fehlen zur Finanzierung des Sonnensegels für den Waldkindergarten Albringhausen

Praktisch: Der fachkundige Vater eines im Waldkindergarten untergebrachten Kindes habe dem Förderverein ein laut Schumacher „super Angebot“ gemacht – das aber immer noch bei stolzen 6000 Euro liegt. 3500 Euro sind bereits durch eine größere Spende der Firma Westwind fest eingeplant, es fehlen also noch die angesprochenen 2500 Euro.

Das Besondere an dem neuen Segel ist die Tatsache, dass es mit einem speziellen Granulat befüllt und anschließend bepflanzt wird, wie ein Gründach also. „Das passt zu einem Waldkindergarten“, sagt Stöcker und nickt. Das sei auch der Grund, weshalb das Sonnensegel so kostspielig ist.

Doch die Zeit drängt aus zweierlei Gründen: Zum einen soll das neue Segel schon im Herbst seinen Dienst aufnehmen. Zum anderen läuft das Crowdfunding nur noch bis einschließlich Samstag, 19. August. Ist das Spendenziel dann nicht zu mindestens 90 Prozent erreicht – die letzten zehn Prozent legt die AWG drauf –, bekommen die Unterzeichner ihr Geld zurück.

Crowdfunding: „Gemeinschaftlich etwas Schönes für die Kinder auf die Beine stellen“

Dabei fehlt allerdings noch ein Großteil der angepeilten Summe: Derzeit steht der Spendentopf bei 200 Euro. Die ganz große Werbe-Kampagne allerdings habe der Förderverein bislang nicht gefahren. Trotzdem hoffen Anne Schumacher und Rebecca Stöcker natürlich, dass sich noch ausreichend Spender finden. „Wir brauchen noch ein wenig Unterstützer“, sagt Letztere, „und wenn es nur kleine Beträge sind. Wir wollen gemeinschaftlich etwas Schönes für die Kinder auf die Beine stellen!“

Dass das klappen kann, haben bereits die erfolgreich über die AWG-Webseite finanzierten Projekte vom Klimaschutz-Aktionsbündnis Syke-Bassum-Twistringen und vom Reparatur-Café Bassum gezeigt, die jeweils mehrere Hundert Euro eingesammelt haben. Und auch Crowdfunding-Projekte mit einem Volumen von mehreren Tausend Euro haben dort einen positiven Abschluss gefunden.

Der Anreiz für die Spender sei, etwas Gutes getan zu haben, aber Schumacher verrät auch zwinkernd: „Spendenquittungen gibt es allerdings auch.“