Sommer genießen – aber mit Umsicht

Hausarzt gibt Hinweise / Seniorenheime stellen sich auf die Hitze ein

+ © - Christian Bexten © -

Twistringen/Bassum – Hoch „Detlef“ dreht jetzt richtig auf und bringt eine ordentliche Hitzewelle mit. Temperaturen über 30 Grad sind angekündigt. Viele zieht es da nach draußen, an den See oder in den Garten. Und das soll auch so sein. „Einfach rausgehen und das Wetter genießen“, rät Christian Bexten, Facharzt für Allgemeinmedizin, aus der Hausarztpraxis Bexten in Twistringen. Allerdings sollten die Sonnenfreunde auch immer Umsicht walten lassen.