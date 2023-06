Nico Santos in Bassum

Sänger Nico Santos kommt nach Bassum. Noch sind Tickets zu haben. © Lukandsimon

Im Interview verrät der Sänger Rituale vor seiner Show und sogar eine seiner Macken.

Bassum – Seine Hits laufen täglich im Radio, mit seiner sympathischen Art punktete der 30-Jährige im Fernsehen bereits bei verschiedenen Formaten und irgendwie ist er ganz tief drin ein „Bremer Jung“: Die Rede ist von Nico Santos. Im Rahmen des Open-Air-Festivals ist er an diesem Freitag in Bassum im Park der Freudenburg zu Gast. Wie er sich darauf vorbereitet, wohin es musikalisch für ihn noch gehen soll und was auf keinen Fall in seiner Garderobe fehlen darf – darüber spricht er am Telefon. Die Fragen stellte Katja Menner. Und gleich zu Anfang stellt er klar: Wir reden uns per Du an.

Du wurdest in Bremen geboren, bist auf Mallorca aufgewachsen – hast du trotzdem etwas typisch Norddeutsches an dir?Ich bin Werder-Bremen-Fan. Schon seit meiner Geburt. Das ist mit Abstand das Norddeutscheste, was ich an mir habe. Es ist eine ganz spezielle Verbindung. Ich leide jedes Mal richtig mit, wenn es nicht so gut läuft.

Hast du zwischen den Konzerten Zeit, dir die Städte anzuschauen, in denen du auftrittst? Was weißt du über Bassum und das Bremer Umland?

Ich war noch nie in Bassum und kenne ehrlicherweise auch niemanden dort. Ich freue mich schon, ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Ich habe zwar viele Verwandte in Bremen, aber eigentlich bin ich viel zu selten im Umland. Ich wohne erst seit zehn Jahren in Deutschland, habe dafür aber schon echt viele Orte sehen dürfen. Das ist toll. Ich nehme mir gerne immer vor dem Soundcheck ein bisschen Zeit. Zum Beispiel drehen wir mit der Band manchmal mit dem Fahrrad eine Runde. Leider haben wir dafür in Bassum nur sehr bedingt Zeit. Nach dem Auftritt geht es für uns gleich weiter nach Dresden.

In Bassum treten am Samstag erst Revolverheld und am Sonntag Alvaro Soler auf – setzt dich das ein bisschen in Zugzwang für die eigene Show? Vergleichst du dich mit ihnen?

Nein, das sind Kollegen. Und vor allem Alvaro ist mein bester Freund, einer meiner aller allerbesten. Am liebsten würde ich mit ihm auftreten. Wirklich schade, dass ich Alvaro in Bassum verpasse.

Tickets

Einlass ist am Freitag um 19 Uhr, das Konzert beginnt um 21 Uhr. Tickets gibt es bei Papier und Tinte in Bassum, Nordwestticket und in allen Geschäftsstellen der Kreiszeitung. Es gibt Steh- und Sitzplätze. Sitzplätze gibt es nur bei Papier und Tinte in Bassum, Nordwestticket und der Kreiszeitung.

Deine aktuelle Single heißt „Number 1“ – war das vor der Veröffentlichung die anvisierte Chartplatzierung?

(Er lacht) Tatsächlich ist es der letzte Song, den ich für mein Album geschrieben habe. Und es war quasi so, wie ich es singe: Ich war zweieinhalb Jahre nur am Schreiben, weg von Zuhause, auf Santorini, in London, Wien und auch in Deutschland. Und diesen Song habe ich eine Woche vor Abgabeschluss geschrieben, mit der Erkenntnis, ich war lange so sehr auf die Musik fixiert, habe so viele Melodien im Kopf – aber eigentlich weiß ich doch, was das Wichtigste im Leben ist: mein Zuhause, die Familie. Und jetzt bin ich lange genug unterwegs gewesen, es ist mal wieder Zeit, nach Hause zu gehen, Zeit mit der Familie zu haben.

Trotzdem bist du jetzt gerade auf Tournee …

Das stimmt. Aber es ist anders. Im Gegensatz zum letztem Jahr, da haben wir 45 Shows in drei Monaten gespielt. Dieses Mal sind es 18 Konzerte, da haben wir auf jeden Fall eine entspanntere Zeit

Nach den Erfahrungen von „Sing meinen Song“ – kannst du dir vorstellen, auch ein Album auf Deutsch oder Spanisch zu veröffentlichen?

Ich schließe das nicht aus. Bisher habe ich immer alles auf Englisch gesungen, oder auf Spanisch. Und auch geschrieben. Deswegen ist das Deutsche für mich mit Abstand das Anstrengendste und Schwierigste. Aber das Schöne ist ja, dass 2023 eine Zeit ist, in der es keine Schubladen mehr gibt. Als Künstler kann ich so viele Genres ausprobieren, wie es geht, natürlich auch Sprachen. Deswegen ist auf meinem Album ein komplett spanischer Song. Bei „Sing meinen Song“ habe ich ganz viel auf Deutsch gesungen – einfach weil’s geht und ich mich da ausprobieren kann.

Hast du bemerkt, dass die Menschen wegen der Inflation und Preissteigerung weniger Geld im Portemonnaie haben und sich teure Konzertkarten nicht mehr leisten können?

Das kann ich vollkommen verstehen. Es gibt Menschen, bei denen geht es primär erst mal ums Überleben. Dann stehen Freizeitaktivitäten wie Konzerte selbstverständlich erst mal hinten an. Ich empfinde es so, dass wir in einer sehr heiklen Phase sind. Aber wir ziehen alle an einem Strang. Wir müssen da gemeinsam durch.

Wie sieht ein typischer Konzerttag von Nico Santos aus?

Ich stehe vergleichsweise früh auf und werde oft dafür ausgelacht. Mit 8.30 Uhr bin ich als Musiker eher ein Frühaufsteher. Oft wache ich im Tourbus auf. Oder ich muss im Laufe des Tages anreisen. Meistens ist der Tag dann mit viel Warten verbunden. So kann man sich die Umgebung etwas angucken. Mit der Band jammen wir oder spielen am Kicker. Eigentlich werden viele Kicker-Partien gespielt, somit machen wir gleichzeitig auch ein bisschen Sport. Und über allem steht: So gut es geht Spaß haben.

Gibt es ein Ritual, wie du dich und die Band auf eine Show einschwörst?

Wir klatschen uns immer ein. Das sieht sehr lustig aus. Wir stehen im Kreis, haben ein Metronom und klatschen zu verschiedenen Tempi. Jeder muss dann dem nächsten nachklatschen. Wir machen es uns richtig schwer. Ziel ist es, dass wir quasi an einem Strang ziehen. Sodass wir eingespielt sind, wenn wir auf die Bühne gehen. Das tut uns immer sehr, sehr gut. Wir lassen Musik laufen, grooven uns ein bisschen ein, damit die Choreografie für die komplett neue Show auch sitzt.

Du bist in der Öffentlichkeit und im Umgang mit Fans immer sehr sympathisch und aufgeschlossen – hast du trotzdem Marotten?

Ich bin ein bisschen abergläubisch, und ich habe den Tick, dass ich Sachen immer nicht ganz gerade, sondern so ein bisschen diagonal platziere. Und Sachen müssen immer irgendwie ein Paar sein. Zum Beispiel, wenn ich auf der Fernbedienung die Lautstärke ändere, dann gehen nur gerade Zahlen – und schon gar nicht die 13. Das ist auch in Spanien eine Unglückszahl. Abgesehen von Dienstag, dem 13. – der gilt als Glückstag.

Was darf in deiner Garderobe nie fehlen?

Ganz, ganz viele Halspastillen. Dazu Wasser und Tee, vor allem Salbeitee. Ich bin ganz unkompliziert. Für Gäste habe ich eine Flasche Gin da. Man weiß ja nie, wer im Backstage ist. Ob Freunde kommen. Für die habe ich gerne etwas Besonderes dabei. Wenn keiner kommt – ja, dann nimmt man die vielleicht auch mit und catered ab, so nennt man das. Aber grundsätzlich trinke ich auf der Tour so gut wie keinen Alkohol. Ich merke das auf der Stimme am nächsten Tag immer sehr.

Was macht einen perfekten Show-Abend aus, damit du am Ende glücklich von der Bühne gehst?

Ein glückliches Publikum. Wir bauschen uns gegenseitig auf. Das ist wie ein Pingpong-Spiel. Wenn wir Spaß haben, haben auch die Leute Spaß. Deren Energie kommt zu uns zurück, das steigert sich. Wir haben auf der Bühne auch Momente erschaffen, die für uns wertvoll sind, emotional, musikalisch wie auch show-technisch. Ein Blick auf die Setlist vor mir reicht dann, um zu wissen, ah, geil, das kommt als Nächstes – das wird super. Und so geht es von Special-Moment zu Special-Moment. Für alle auf und vor der Bühne.