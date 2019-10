Sister Act in der Bassumer Innenstadt

Bassum - Von Berthold Kollschen. Ein positives Fazit zog WIR-Marktmeister Jürgen Donner gestern Abend zum Schluss des Bassumer Oktoberfestes. Vor allem über den Besuch vieler Familien habe er sich gefreut, sagte er. Auch Michael Maas vom Modehaus Maas berichtete von einem guten bis sehr guten Zulauf in seinem Geschäft.

Die Festmeile, die sich in diesem Jahr auf die Sulinger Straße und die Bahnhofstraße beschränkte, bot vor allem Speisen und Getränke. Aufgrund der kalten Witterung fand vor allem heißer Glühwein Abnehmer. „Gut, dass wir uns rechtzeitig darauf eingestellt hatten“, meinte Hannes Bak von der Bassumer Wirtegemeinschaft. Bak freut sich immer wieder darüber, dass die Gäste das Engagement der Wirtegemeinschaft zu schätzen wissen.

Das Oktoberfest hatte zudem in diesem Jahr zwei Besonderheiten zu bieten: zum einen eine Versteigerung von gespendeten Gegenständen zugunsten der Bassumer Tafel. Am Ende kamen 1 400 Euro zusammen. Zum anderen sorgte das Auftreten des Asendorfer Nonnentheaters an vielen Stellen der Stadt für Aufmerksamkeit. Die Gruppe sang und tanzte sich mit viel Power und einer perfekten Performance in die Herzen des Publikums.

Vor dem Alten Amtshaus präsentierten sich darüber hinaus die Bassumer Musikschule mit kleinen musikalischen Beiträgen durch Musikschüler und auch das Fitnessstudio Gym 80 mit tollen Vorführungen, die allesamt vom Publikum mit viel Beifall bedacht wurden.

Im Mütter-Kinder-Zentrum war für alle Kids „Steine anmalen“ angesagt, die später im Stadtgebiet versteckt werden konnten.

Etwas weniger los war an der Bahnhofstraße, was vielleicht auch daran lag, dass es am Lindenmarkt in diesem Jahr keine Aktionen gab. Lediglich das Geschenkeland Wisloh hatte zum verkaufsoffenen Sonntag seine Türen geöffnet. Auch Werner Bremer von Haustechnik Bremer hätte sich mehr Besuch in seinem Geschäft gewünscht. Er hatte sich im Vorfeld um die Marktstände in diesem Bereich bemüht. „Das Onlinegeschäft macht uns Einzelhändlern immer mehr zu schaffen. Dennoch konnten wir das eine oder andere wichtige Beratungsgespräch führen. Der Verkaufserfolg dieses Tages hält sich, wie auch schon in den Vorjahren, in Grenzen. Mal haben wir mehr, mal weniger. Hauptsache wir sind präsent.“

Fotos auf

www.kreiszeitung.de