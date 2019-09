Oktoberfest in Bassum: Singende Nonnen und eine Auktion

Buntes Programm am Sonntag

Auch für die Unterhaltung der kleinen Gäste ist beim Bassumer Oktoberfest gesorgt, versichern die Veranstalter.

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Jürgen Donner paukt schon fleißig. Denn für das Oktoberfest am kommenden Sonntag schlüpft der Marktmeister in eine neue Rolle. Und zwar die des Auktionators. „Ich habe den Schwung mit dem Hammer schon geübt“, scherzt Donner. Den Job übernimmt er für den guten Zweck: Alles, was bei der Auktion zwischen 14.30 und 15 Uhr an der Ecke Sulinger Straße und Alte Poststraße eingenommen wird, bekommt die Bassumer Tafel.