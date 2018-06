Sie sind zurück

Kliniken wieder unter dem Dach des Landkreises / Einstimmiger Kreistagsbeschluss

+ Ungewohnt zahlreiche Zuhörer verfolgten die Beratungen über die Zukunft der Kliniken im Landkreis Diepholz im Kreistag. - Foto: sdl

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Mit einem einstimmigen Beschluss hat der Kreistag seine Krankenhäuser wieder unter das Dach des Landkreises geholt – und darüber in genau dem Saal abgestimmt, in dem der Kreistag am 12. Dezember 2005 der Alexianer Brüdergemeinschaft die Mehrheitsanteile für seine Kliniken in Bassum, Sulingen, Diepholz und Twistringen übertragen hatte. Zu welchen finanziellen Konditionen sie nun – weiterhin in einer Gesellschaftsstruktur – wieder zu hundert Prozent zum Landkreis wechseln, darüber gab es in der öffentlichen Sitzung im Neubruchhauser Hotel „Zur Post“ keine konkreten Zahlen. Kreistagsvorsitzender Hans-Ulrich Püschel (CDU) gab bekannt, dass der Übertragungsvertrag in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen worden war.