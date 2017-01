Silvestermarsch ist Kult

813 Teilnehmer / Schwerathleten-Chef: Keine Zwischenfälle

Bassum - „Bei dem miesen Wetter haben wir nicht mit so vielen Menschen gerechnet“, staunte Volker Malowitz, „Zählmeister“ der Bassumer Schwertathleten, als seine kleine Additionsmaschine in der linken Hand am Ende des 44. Silvestermarsches die Zahl 813 anzeigte. „Das zeigt, dass sich die Mühe einmal mehr gelohnt hat. Die Veranstaltung ist Kult.“

23 Schwerathleten waren mit dem Auf- und Abbau von Zelt und Grillstation sowie mit dem Ausschenken und Grillen beschäftigt. Die Gäste mussten allerdings ein bisschen Geduld mitbringen, denn die Schlangen an den Bratwurst- und Glühweinständen waren lang.

„Die letzten Besucher haben uns gegen halb fünf verlassen. So konnten wir zeitig abbauen, um bei unseren Familien zu sein. Es gab zum Glück keine Zwischenfälle“, freut sich der Spartenleiter Friedrich Ludwig.

Zu den vielen Silvesterwanderern hatte sich auch Andrea Hahn, Leiterin des Bramstedter Kindergartens, gesellt. Sie nahm zum ersten Mal an der Kultveranstaltung teil und genoss die besondere Atmosphäre. Ihr Silvesterabend ging in Bremen bei einem Spieleabend mit Freunden weiter. Aus Ehrenburg war Familie Barth gekommen. Sie hatte den Tipp von der Verwandtschaft bekommen und marschierte ebenfalls zum ersten Mal mit. „Für uns steht der Silvestermarsch neben einem gemeinsamen Essen mit Freunden, Bleigießen und Dinner for One ab heute immer auf dem Programm“, so die vierköpfige Familie voller Begeisterung.

+ Diese Gruppe freut sich schon auf das Pizzabacken zuhause.

Auch für die Familien Schmidt, Schulze und Meyer aus Bassum ist der Marsch Tradition. Sie wollten später noch eine Feuerzangenbowle entzünden.

Seit zwölf Jahren marschieren Michael, Petra und Robin Bekefeld sowie Steffi, Lars und Noah Denker mit. Die beiden Männer können sich noch daran erinnern, dass sie bereits als kleine Kinder in den Dicken Braken gewandert sind.

Edelhard Hagedorn, Ältester bei den Alterskameraden der Bassumer Feuerwehren, ist mit seiner Ehefrau seit 25 Jahren mit von der Partie. Mit zwei weiteren Ehepaaren wollten sie anschließend gemütlich essen gehen, um den Abend zuhause in Ruhe zu verbringen. „Silvester ohne den erfrischenden Spaziergang in die Stiftsfuhren kann ich mir gar nicht mehr vorstellen“, so Hagedorn.

Für den Jugendsozialarbeiter Andreas Storn und dessen Freunde und Familie begann das Silvesterfeiern ebenfalls in den Stiftsfuhren, bevor es zum gemeinsamen Pizzabacken und Spiele spielen nach Hause ging.

Ein viel diskutiertes Thema der Teilnehmer war das Problem der gesperrten oder abgebauten Brücken und Stege. Das hätte die Stadt vorher ändern müssen, äußerten sich viele kritisch. Vielleicht sogar in Zusammenarbeit mit dem THW Bassum, das provisorische, aber sichere Übergänge als Übungszweck hätte schaffen können, hieß es. - bbk