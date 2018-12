Silvester gehts in die Stiftsfuhren

Traditions-Event zum Jahresende

+ © Kollschen Sie haben zusammen den Zustand des bekannten Veranstaltungsortes in dem waldreichen Gebiet der Stiftsfuhren erkundet: Äbtissin Isabell von Kameke als Eigentümerin des Geländes und Friedrich Ludwig als Chef der Bassumer Schwerathleten. Beide machen darauf aufmerksam, dass vor Ort Silvesterböller streng verboten sind. © Kollschen

Bassum - Von Berthold Kollschen. „Nach den derzeitigen Wettervoraussagen für das Jahresende können wir davon ausgehen, dass der 46. Silvestermarsch wieder in die Stiftsfuhren führt“, erklärt Friedrich Ludwig als amtierender Chef der Bassumer Schwerathleten. Sie sind die Veranstalter dieses Traditions-Events. Ludwig hat kürzlich zusammen mit Äbtissin Isabell von Kameke als Eigentümerin des waldigen Geländes den Veranstaltungsort besucht, die Verhältnisse inspiziert und für gut befunden. Die Äbtissin hat bei dieser Gelegenheit wieder ihr Okay für den Silvestermarsch in „ihre“ Stiftsfuhren gegeben.