„Sie wollen das unbedingt lernen“

Bassum - Von Janna Silinger. Radfahren spielt gerade im ländlichen Raum eine sehr wichtige Rolle. Es ermöglicht „nachhaltige Mobilität“ und macht es einfacher, von A nach B zu kommen, ohne stundenlang unterwegs sein zu müssen. Und dass alle Frauen in der Region deshalb das Fahren beherrschen sollten, haben sich die Gleichstellungsbeauftragten von Bassum, Christine Gaumann, und Syke, Kathrin Stern, auf die Fahne geschrieben.

Gemeinsam bieten sie seit vielen Jahren einen Radfahr-Lernkurs für Frauen an, in diesem Jahr vom 24. September bis zum 5. Oktober, täglich jeweils von 15.30 bis 17.30 Uhr. „Herkunft oder Alter der Teilnehmerinnen spielen keine Rolle“, so Trainerin Gertrud Schumpp von ADFC Bremen. Der Kurs richtet sich an alle Frauen, die sich unsicher fühlen oder noch gar nicht Rad fahren können, berichten auch die Organisatorinnen.

Zunächst lernen die Frauen dort mit einem Laufrad – quasi ein Roller für Erwachsene – zu fahren, um ein Gefühl für die Balance auf zwei Rädern zu bekommen. Anschließend versuchen sie sich im Fahren auf einem Rad, mit Sattel, dessen Pedale einklappbar sind. Dementsprechend können die Kursteilnehmerinnen sich mit beiden Füßen am Boden abstützen. Zu guter Letzt beginnen sie dann, in die Pedale zu treten. Ihnen wird auch ein gewisses Basiswissen bezüglich der Verkehrsregeln in Deutschland vermittelt. „Bisher hat das immer geklappt, jede Frau konnte am Ende der zehn Tage Rad fahren und sich auf der Straße zurechtfinden“, berichtet Gaumann. Und auch eventuell aufkommende Sprachbarrieren hätten in solch einem Kurs noch nie ein Problem bereitet, meint Stern. Schumpp kann das bestätigen: „Man verständigt sich mit Hand, Fuß und Gestik. Sonst ist eigentlich auch immer jemand da, der übersetzen kann.“

Stern und Gaumann sind der Meinung, dass es sehr viel angenehmer ist, das Radfahren in einer Gruppe zu lernen, als es alleine in Angriff zu nehmen. „Man sieht einfach, dass es anderen auch so geht.“ Und die Frauen, die an den bisherigen Kursen teilgenommen haben, waren durchweg begeistert. „Sie wollen das unbedingt lernen“, meint Stern. So auch Rawda Alafas. In ihrer Kindheit in Syrien war es nicht üblich, dass Mädchen das Radeln erlernen. In Deutschland habe sie dann aber darauf bestanden. Sie nahm 2015 an dem Kurs teil. Und heute steuert sie problemlos durch den Parkour. „Einmal bin ich hingefallen“, berichtet sie. Danach habe sie etwas Angst gehabt. Aber das sei inzwischen verflogen.

Räder und andere Materialien stellt der ADFC zur Verfügung. Wer jedoch am Ball bleiben möchte, sollte sich später ein eigenes Fahrrad besorgen. Fahrradfahren sei eben doch nicht wie Fahrradfahren, und man verlerne es sehr wohl wieder.

Die Teilnahmegebühr an dem Kurs beträgt fünf Euro. Den Rest der Kosten übernehmen die Gleichstellungsbeauftragten und das niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung.

Interessierte Frauen melden sich bis Dienstag, 18. September, bei Christine Gaumann unter Telefon 04241/84 61, per E-Mail an gleichstellung@stadt.bassum.de oder Kathrin Stern unter Telefon 04242/164540 oder per E-Mail an k.stern@syke.de.