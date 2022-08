Sicheres Schulumfeld hat Priorität

+ © Seebacher Die Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet werden barrierearm gestaltet. Eine größere Umbaumaßnahme ist dabei für die Grundschule Bramstedt vorgesehen. © Seebacher

Die Stadt Bassum arbeitet in den nächsten Jahren den Verkehrsentwicklungsplan ab. Auch eine attraktive Innenstadt ist langfristiges Ziel.

Bassum – Im Februar verabschiedete der Rat der Stadt Bassum den Verkehrsentwicklungsplan (VEP). Auf fast 120 Seiten hatte das Büro Sweco den Ist-Zustand in Sachen Mobilität und Verkehrssicherheit in der Lindenstadt dargestellt und Vorschläge für eine Verbesserung unterbreitet. „Den Verkehrsentwicklungsplan werden wir in den nächsten Jahren abarbeiten“, sagt Bürgermeister Christian Porsch auf Nachfrage zum aktuellen Stand. Am Rand nimmt er auch Stellung zum Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“.

„Wir haben zunächst geprüft, ob es Überschneidungen mit dem Förderprogramm ,Perspektive Innenstadt‘ gibt“, blickt Porsch auf das Frühjahr zurück. Allerdings habe diesbezüglich keine der Maßnahmen den Förderrichtlinien entsprochen. Dennoch werde sich die Stadt der Vorschläge aus dem VEP annehmen. „Wir müssen entscheiden, was am Ende wirklich umsetzbar ist“, sagt Porsch. Darüber hinaus müssten die einzelnen Projekte geplant und besprochen werden.

Rund um die Schulen Fahrradzonen einrichten

Sicher sind sich die Verantwortlichen in der Verwaltung, dass der Bereich „sicheres Schul- und Kita-Umfeld“ als erstes angegangen werden soll, da das Thema hohe Priorität habe. Dazu gehört die Umgestaltung der Bereiche um die Grundschule Petermoor, der Oberschule und der Kita Kinderreich in Fahrradzonen. In diesen könnte künftig der Radverkehr die vorherrschende Verkehrsart sein. „Das heißt aber nicht, dass dort keine Autos mehr fahren sollen“, ergänzt der Bürgermeister. „Es gibt bereits Überlegungen“, so Porsch weiter, „die müssen aber noch mit der Politik abgestimmt werden“. Darüber hinaus soll es Gespräche mit den Anwohnern geben. „Wir müssen die Bevölkerung mitnehmen und suchen daher den Dialog“, erklärt Porsch.

Weiter steht die Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs auf der Vorschlagsliste. Dort sei die Stadt bereits dabei, die Haltestellen sukzessive barrierearm umzugestalten. „Ein größeres Projekt ist die Haltestelle an der Grundschule in Bramstedt“, sagt Porsch.

385000 Euro für die „Perspektive Innenstadt“

Dass die Kreuzung an der Gaststätte Brokate, die Bahnhofstraße sowie die Lange Wand erneuert werden müssen, um dort für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen, sei keine Frage, betont Christian Porsch die Notwendigkeit der Arbeiten. „Wir wollen aber gute Lösungen.“ Daher wolle er nicht möglichst schnell, sondern sorgfältig über Ansätze nachdenken.

Weniger Zeit hatte die Stadt beim Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“. Ein Budget von 385 000 Euro wurde Bassum dafür in Aussicht gestellt, zehn Prozent der Kosten übernimmt die Stadt. „Das klang anfangs sehr gut“, gibt Bürgermeister Porsch zu. Allerdings seien die förderfähigen Maßnahmen durch die Bedingungen stark eingeschränkt. „Außerdem bedeutet das einen zusätzlichen Aufwand für unsere Mitarbeiter“, sagt Porsch und zeigt einen 16-seitigen Antrag – für ein Projekt. Nicht zuletzt gehe die Stadt ein hohes Risiko ein, indem sie die Vorfinanzierung übernehme. „Wenn wir auf die Förderanträge warten, können wir die Fristen nicht einhalten“, sagt Christian Porsch und erinnert, dass die Maßnahmen bis Juli 2023 abgerechnet werden und die Verwendungsnachweise bis Jahresende 2023 folgen müssen.

Vier Anträge bei der N-Bank

Nach ausführlichen Diskussionen um verschiedene Optionen wurden Porsch zufolge vier Anträge bei der N-Bank eingereicht (siehe Kasten). „Die Bedingung war, dass wir die Innenstadt damit nach der Pandemie wiederbeleben“, sagt Porsch hinsichtlich weiterer Ideen, die nicht über das Sofortprogramm gefördert werden. Dennoch wollen die Verantwortlichen noch über diese nachdenken, verspricht der Bürgermeister.