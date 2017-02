Schuhhaus Bussmann-Cordes: „Setzen auf Stammkunden“

Bassum - Von Berthold Kollschen. Seinen 130. Geburtstag feiert heute das Bassumer Schuhhaus Bussmann-Cordes an der Bahnhofstraße. In Zeiten, in denen der Online-Handel dem traditionellen Einzelhandel immer mehr Probleme bereitet, ist die Beständigkeit schon etwas Besonderes.

„Wenn uns auch der Online-Handel weh tut, so können wir glücklicherweise auf eine große Stammkundschaft setzen“, betont Margret Cordes, die gute Seele des Geschäftes. „Wir spüren zwar die Konkurrenz des Online-Geschäftes, es gibt aber kaum oder gar keine Umsatzeinbußen“, fügt Kim Cordes hinzu, der sich in erster Linie um das Administrative wie Buchhaltung, Marketing und Warenwirtschaft kümmert.

„Unser Sortiment ist familienorientiert“, sagt Margret Cordes, die auf Komfort setzt, aber auf Modisches nicht verzichtet. „Wir informieren uns auf Fachmessen in Düsseldorf und Hannover stetig über die neuesten Trends, führen in erster Linie Schuhe von Marken, die in Europa hergestellt werden, was von unseren Kunden mit sehr positiver Resonanz zur Kenntnis genommen wird.“ Sie ist überzeugt: „Bassum ist als Standort durch das Schuhhaus Bussmann-Cordes für viele zu einem Qualitätsmerkmal geworden.“

Unternehmen in vierter Generation

Schuhmachermeister Friedrich Bussmann gründete das Geschäft im Jahre 1887. Später führten Martin Bussmann (ab 1927) und Willy Dreyer (ab 1957) das Unternehmen fort. Kim Cordes übernahm am 1. Januar 2010.

Ursprünglich saß das Schuhhaus an der Kirchstraße. Im Jahre 1900 zogen die Inhaber an die Bremer Straße um, bevor 1903 das eigene Haus an der Bahnhofstraße bezogen wurde.

Im Laufe der Jahre sind Laden und Lager stetig erweitert und den steigenden Anforderungen angepasst worden. „Heute halten wir durchschnittlich 4 500 Paar Schuhe vor“, so Kim Cordes. Besonders stolz ist er auf seine Kinderschuhabteilung. „Meinen Informationen zufolge haben wir die wohl größte Kinderschuhabteilung im Landkreis Diepholz.“

Mehrere Aktionen zum Geburtstag

Zum Team gehören Gisela Schumacher, Ursel Garbe, Marion Lüßen und Ilse-Marie Pestkowski. Letztgenannte gehört fast schon zum guten Inventar des Hauses, zumal sie bereits seit über 40 Jahren dabei ist.

Anlässlich des 130. Geburtstages von Bussmann-Cordes gibt es mehrere Aktionen, unter anderem einen verkaufsoffenen Sonntag am 5. März und einen Jubiläumsrabatt von 13 Prozent.