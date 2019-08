Senkblei und Maßband statt Computer

NEUBRUCHHAUSEN - Von Detlef Voges. Amineh Mirzayan Jazi sitzt im Freien und zeichnet eine Scheune, penibel genau mit Lineal und hartem Bleistift. Alles im gleichen Maßstab, die Balken, das Dach, die Gefache und die Basis. Die Iranerin ist Studentin der Abteilung Bau und Stadtbaugeschichte der Leibniz Universität Hannover. Mit Kommilitonen vermisst sie alte Gebäude im Neubruchhausener Scheunenviertel am Steinkamp – zeichnet Ansichten, Grundrisse, Längs- und Querschnitte.

Warum gerade in Neubruchhhausen? „Hier haben wir eines der ältesten Scheunenviertel in Niedersachsen“, sagt Alexandra Knapp. Die Dozentin und Leiterin des einwöchigen Projekts hat ein Faible für Scheunen. 2017 hat sie ihre Masterarbeit über „Das Obere Scheunenviertel von Ebermannstadt und die Scheunen im ehemaligen Breitenbachviertel“ verfasst. Jetzt folgt der weitere Schritt. Sie schreibt ihre Doktorarbeit über das Scheunenviertel in Neubruchhausen.

Die Dozentin sei gleich Feuer und Flamme gewesen, als sie vom Neubruchhausener Scheunen-Ensemble gehört habe, erinnert sich Hans-Hermann Schrader vom örtlichen Heimat- und Verschönerungsverein.

Immerhin datiere die älteste Scheune von 1696. Viele seien im Laufe der Jahre um- und ausgebaut worden. Die alten Teile gebe es aber noch, so Schrader. Was wiederum Amineh Mirzayan Jazi so interessant findet. „Hier“, sagt sie, „hier kann man die Veränderung sehen. Diese Balken sind alt, teilweise krumm, weil von Hand bearbeitet. Die vorderen sind neuer, gerader und von Maschinen zugeschnitten.“

So richtig gerade ist wenig an den Scheunen. Ein Blick auf ein Senkblei zeigt, dass auch bei der Verwendung der von Maschinen bearbeiteten Balken ein rechter Winkel eher nach Augenmaß angelegt wurde.

Die Atmosphäre im Uni-Team um Jazi, Imge Ezmer, Alexandra Othmer, Hyunmok Cho, M. Adel Alatassi, Elvin Demiri, Jonathan Haeuser und Dozentin Alexandra Knapp ist locker und erdverwachsen. Technisches Gerät mit Laserunterstützung gibt es zwar. Sichtbar dominiert aber klassisches Handwerkszeug wie Senkblei, Winkelmaß, Faden und Maßband. Eine Wasserwaage kennzeichnet den Schritt zur Moderne.

„Der Vorteil dieser alten Art ist: Wir müssen genau hingucken und anders beobachten“, erklärt Jonathan Haeuser. Beim Einsatz von Lasertechnik verlasse man sich komplett darauf. Da blicke man nicht immer so genau hin, betont der Student der Bau- und Stadtbaugeschichte.

Alexandra Othmer gewinnt der handwerklichen Arbeit vor Ort noch eine andere Seite ab: „Das ist eine Abwechselung für uns von der Arbeit am Computer und auf natürliche Weise sehr viel näher an den Objekten.“

Das Scheunenviertel in Neubruchhausen besteht aus acht Feldscheunen. Sieben sind in privater Hand. Eine gehört der Stadt Bassum. Betreut wird sie vom Heimatverein. Das sei ein touristischer Anziehungspunkt wie die Oberförsterei und die Wassermühle, sagt Schrader erfreut.

Die Feldscheunen gehörten früher zu den Höfen. In einer Chronik des Heimatvereins heißt es: „Sie dienten, abseits der oft beengten Hof- und Wirtschaftsräume, der Vorratshaltung (Stroh, Heu) als Unterstellmöglichkeit, vielleicht auch der Schafhaltung.“

Dozentin Alexandra Knapp erinnert auch an die Sicherung des Bestands vor Feuersbrünsten. Die abseitige Lage sicherte die Scheunen vor möglichen Bränden im Hofbereich. Geschehen 1858, dem großen Brand in Bassum. Die Feldscheunen blieben davon verschont.

Heute genießen sie eine überregionale Aufmerksamkeit. Baugeschichtlich sind sie sogar bedeutsam, wie man auch am Besuch aus Hannover erkennen kann.