Selbstbedienungsladen Emmas läuft gut an

Von: Gregor Hühne

Inhabergeführt: Die Schwestern Diana Spitzer (l.) und Veronika Matt neben der Obst- und Gemüseblume. © Gregor Hühne

1800 Kunden haben sich seit Jahresbeginn registrieren lassen, 100 Neuanmeldungen verzeichnen die Inhaberinnen Diana Spitzer und Veronika Matt im Monat. Die Stammkundschaft wächst.

Neubruchhausen – 365 Tage im Jahr will der Selbstbedienungsladen Emmas für die Kunden geöffnet sein. Ein halbes Jahr nach der Eröffnung ziehen die beiden Inhaberinnen und Schwestern Diana Spitzer und Veronika Matt nun eine Bilanz.

Bis zu 2 000 Produkte auf rund 160 Quadratmetern verkaufen die zwei Frauen. Zu der feilgebotenen Ware zählen Lebensmittel und andere Produkte aller Art. Auch Alkohol und Frischgetränke gehören zum Sortiment, außerdem täglich frische Backwaren vom Bäcker sowie Fleisch, Obst und Käse von regionalen Zulieferern.

Seit der Eröffnung im Januar hätten sich rund 1 800 Kunden registriert. „Wir haben etwa 100 Neuanmeldungen im Monat“, überschlägt Diana Spitzer. „Wir merken das Wachstum, die Stammkundschaft wächst“, ergänzt Veronika Matt. Dennoch sei noch Luft nach oben. Viele Kunden hätten sich zu Beginn zwar registrieren lassen, hätten aber anschließend nicht den Schritt in den Laden gewagt

2000 Produkte auf 160 Quadratmetern - Obst, Käse, Fleisch von regionalen Anbietern

Woran das liegt? Vielleicht ist es die Hemmung vor der automatisierten Technik, spekulieren die Schwestern. Im Emmas gibt es grundsätzlich keine Mitarbeiter im Laden und keine Verkäufer an der Kasse.

Der registrierte Kunde betritt das Geschäft entweder über eine App auf dem Handy oder per Chipkarte. Erst dann öffnet sich die Eingangstür. Die Produkte können dann ganz klassisch ausgewählt werden. An einer Kasse bezahlt der Besucher selbst. Das bedeutet, er scannt die einzelnen Artikel, tippt anschließend auf dem Kassen-Monitor auf „Bezahlen“ und gleicht den Zahlbetrag mit seiner Geldkarte aus.

An der Kasse: Kundin Sabrina Tebelmann bezahlt die Zutaten für Muffins, die sie für ihre Familie backen möchte. © -Hühne

Eine zufriedene Stammkundin, die das Prozedere seit der Eröffnung gewohnt ist, ist Sabrina Tebelmann. Sie wohnt rund 500 Meter vom Emmas entfernt. Gerne kommt sie mit ihrem Fahrrad vorbeigefahren, um „eben flink“ Besorgungen zu erledigen, erzählt sie. An diesem Tag kauft sie beispielsweise Zutaten für Muffins, die sie für ihre Familie backen möchte.

Der Laden ist täglich von 6 bis 22 Uhr geöffnet

Am Wochenende sei die Kunden-Frequenz im Emmas „sehr gut“, freut sich Diana Spitzer. Dennoch schwanke der Andrang von Woche zu Woche, räumt sie ein. Unter der Woche müsse es noch mehr werden. Außerdem müssten die Leute mehr einkaufen, damit sich die Unternehmung langfristig rechnet. „Ich gehe erst zu Emmas, weil ich hier wohne, und erst dann zu den großen Märkten“: Dieses Umdenken wollen sie erreichen.

„Der Laden ist sonntags und abends geöffnet – täglich von 6 bis 22 Uhr“, nennt Veronika Matt die Vorteile. Zugleich verweist sie auf die Regionalität vieler Produkte.

Die regionale Verbundenheit ist den Schwestern wichtig. Daher gibt es auch eine Wünsch-Dir-Was-Tafel im Laden, auf der Kunden ihre Anliegen oder Artikelwünsche aufschreiben können. Aber nicht alles funktioniere am Ende auch. So sei der Wunsch nach laktosefreier Sahne zwar umgesetzt, aber dann nicht nachgefragt worden.

Kunden können sich das Kassensystem zeigen lassen

Generell sei die Haltbarkeit einiger Produkte eine Herausforderung. Als Vollsortiment gibt es täglich frische Ware. Doch das verfalle, wenn es nicht gekauft werde, und müsse dann – wie abgelaufene Milch – entsorgt werden. Dennoch geben sich die Schwestern optimistisch, dass sich die Qualität des Angebots herumspricht und mehr Kunden ihre anfängliche Hemmung überwinden.

Diana Spitzer und Veronika Matt denken dabei insbesondere an ältere Kunden. Die können zu den Servicezeiten am Vormittag gerne vorbeikommen und sich den Einkaufsvorgang und das Kassensystem zeigen lassen.

Diejenigen, die bisher ihren Weg in das Emmas fanden, kommen in der Regel auch wieder. „Wir haben einen sehr ehrlichen Kundenstamm“, lobt Veronika Matt. Probleme mit Vandalismus und Diebstahl haben die Inhaberinnen überraschenderweise nicht erlebt, sagen sie. Das liege womöglich auch an den zwölf Kameras und dass man sich im Ort kenne, spekulieren sie. Da sei die Hemmschwelle höher als in einem großen Markt.

Der alte Tresorraum: Darin befinden sich die alkoholischen Getränke. Zutritt erst nach Alters-Authentifizierung! © -Hühne

An die Geschichte des früheren Bankgebäudes in dem sich das Emmas befindet erinnert heute noch der ehemalige Tresorraum mit seiner massiven Stahltür. In dem Raum befinden sich sicher nach dem Jugendschutzgesetz die alkoholischen Getränke verwahrt. Zutritt erst ab 18 Jahren! Dafür müssen sich Kunden persönlich einmal bei den Schwestern authentifizieren – entweder vor Ort oder über Facetime. Erst dann erhält der Kunde die Zugangsberechtigung, mit der sich die Gittertür zum flüssigen Gold öffnen lässt.

Weitere Informationen

www.emmas-supermarkt.de