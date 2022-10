Selbstbedienungs-Dorfladen in Neubruchhausen: Eröffnung noch in diesem Jahr

+ © Fabian Pieper Modernes Konzept: Diana Spitzer (l.) und Veronika Matt wollen noch in diesem Jahr Kunden in Neubruchhausens neuem Selbstbedienungs-Dorfladen „Emmas“ begrüßen. © Fabian Pieper

Im Laden „Emmas“ wird alles etwas anders laufen, als normalerweise in Supermärkten. Kassierer werden nicht anzutreffen sein. Stattdessen scannen Kunden ihre Produkte selbst ein und zahlen per Karte.

Neubruchhausen – „Hier soll die Kasse stehen!“, „Dorthin kommen die Backwaren!“, „In diesem Bereich befindet sich die Kühlwarenabteilung!“ – Veronika Matt und Diana Spitzer bewegen sich zielsicher und mit klaren Vorstellungen durch die Räume der ehemaligen Volksbank-Filiale an der Hauptstraße in Neubruchhausen. Schon bald sollen dort Kunden einkaufen gehen könnten – mit einer Besonderheit.

Denn: Wer im Dorfladen in Neubruchhausen zukünftig einkauft, sieht sich dort nicht mit freundlichen Kassierern konfrontiert. Stattdessen scannen die Kunden ihre Waren selber ein und zahlen per Karte. „Ganz intuitiv“, soll das funktionieren, verspricht Veronika Matt. „Wir haben uns lange Gedanken gemacht, gesucht und recherchiert und ein simples System gefunden, das auch in anderen Läden eingesetzt wird.“

+ In der ehemaligen Volksbank-Filiale wird eifrig gearbeitet – links im Bild: der ehemalige Tresor. © Pieper, Fabian

Damit sich im Zweifel aber niemand im Stich gelassen fühlt, soll es während der Öffnungszeiten – jeden Tag von 6 bis 22 Uhr – Servicezeiten geben, zu denen sich Mitarbeiter im Laden befinden und den Kunden bei Bedarf Hilfestellung geben können. Auf der noch im Aufbau befindlichen Homepage des Ladens sollen zudem Erklärvideos sämtliche Unklarheiten beseitigen.

Und so könnte ein Einkauf in Neubruchhausen demnächst ablaufen: Per individualisiertem QR-Code oder alternativ per Kundenkarte erhält der Kunde Zutritt zum Geschäft. Dort findet er ein Vollsortiment mit rund 3000 Artikeln auf 160 Quadratmetern Verkaufsfläche vor, mit besonderem Augenmerk auf regionalen Produkten. Er füllt seinen Korb mit allem, was er benötigt: Obst, Gemüse, Milch, frischen Brötchen und ein paar Getränke zum Beispiel. Anschließend geht er zur Kasse, scannt dort seine Einkäufe ein und zahlt anschließend per EC-Karte. Einkauf erledigt.

Kinder und Ehemänner helfen bei „Familienprojekt“ mit

Matt und Spitzer hoffen, dass dieses Szenario noch in diesem Jahr Wirklichkeit wird. Die beiden Schwestern aus Syke und Heiligenfelde drücken bei den Umbauarbeiten jedenfalls mächtig aufs Tempo: Sogar die Ehemänner und Kinder der beiden helfen mit, wo sie nur können. Sie bezeichnen es als „Familienprojekt“, das jedoch auch für einige Entbehrungen gesorgt hat: „Unsere Männer haben ihn geschleppt und verflucht“, sagt Matt lachend und deutet auf einen schweren Schrank mit Schließfächern.

Denn das ist den beiden Frauen wichtig: Sie wollen den Charme der ehemaligen Bank-Filiale erhalten, „als Hommage“ erklärt Matt. Doch auch mit einem praktischen Nutzen: In dem noch immer von seiner schweren Sicherheitstür flankierten Tresorraum sollen die alkoholischen Waren untergebracht werden. Zutrittsberechtigt sind nur Kunden, die 18 Jahre oder älter sind. Auch dort sorgen QR-Code und Kundenkarte für den Eintritt.

Rampe für barrierefreien Zugang ist fertig

In einem anderen, offenen Schließschrank könnten Produkte regionaler Anbieter explizit ausgestellt werden. So schwebt es den Unternehmerinnen vor. Auch die Position der Regale ist mit Klebeband bereits auf dem Fußboden markiert. Doch es bleibt noch einiges zu tun. Der Innenausbau läuft derzeit auf Hochtouren. Noch deutlich offensichtlicher sind schon jetzt die Fortschritte im Außenbereich: Die ehemals rote Fassade des Gebäudes erstrahlt nun weiß, zudem wurde eine Rampe für den barrierefreien Zugang geschaffen.

Und auch einen Namen hat der Dorfladen mittlerweile: „Wir haben lange hin und her überlegt“, gibt Spitzer den Findungsprozess wieder, „aber uns ist erst nichts Schönes eingefallen.“ Dann die Idee: Da das Geschäft an einen modernen Tante-Emma-Laden erinnert, habe sich der Name „Emmas“ geradezu angeboten. Noch eine Baustelle weniger.

Jetzt hoffen die beiden Unternehmerinnen auf Unterstützung aus Neubruchhausen: „Wir sind angewiesen auf das Dorf“, sagt Diana Spitzer. Ihre Schwester nickt zustimmend, denn sie weiß: „Nahversorgung auf dem Land ist das A und O.“ Und mit Blick auf einen noch leer stehenden Raum im Laden sagt Veronika Matt lächelnd: „Wir haben noch ganz viele Ideen ...“