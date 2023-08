Sebastian Lechner zu Besuch bei der Bassumer DRK-Rettungswache

Von: Fabian Pieper

Die Ausstattung eines Rettungswagens bekommt der Landesvorsitzende der CDU Niedersachsen Sebastian Lechner (l.) von Antje Burdorf, Leiterin der DRK-Rettungswache in Bassum, ausführlich erklärt. Der Politiker besuchte gemeinsam mit Landtagsmitglied Volker Meyer die Wache im Rahmen seiner Sommertour. © Fabian Pieper

„Das ist ein Defi“, sagt Sebastian Lechner und deutet auf einen Kasten, der an einer Wand im Inneren eines Rettungswagens angebracht ist. Antje Burdorf, Leiterin der Bassumer DRK-Rettungswache, nickt. Doch zumeist waren es Fragen, die Landtagsmitglied und Vorsitzender der CDU Niedersachsen Lechner mitgebracht hatte: Vor allem: Was kann die Politik für euch tun?

Bassum – Für Lechner war es die Auftaktveranstaltung zu seiner Sommertour. In deren Rahmen besucht er Einrichtungen und Organisationen, die sich für Menschen einsetzen. Unterstützung erhielt er bei seiner Visite in Bassum von seinem Parteigenossen und Landtagsmitglied Volker Meyer, empfangen wurden sie von Antje Burdorf und dem DRK-Rettungsdienstleiter Frank Diephaus. Und die Gespräche des Quartetts kamen direkt ins Rollen, denn den Rettungsdienstlern lag offenbar viel auf dem Herzen.

Zum Beispiel Bagatelleinsätze, also Fahrten, für die der Rettungsdienst zwar gerufen wird, aber eigentlich gar nicht hätte ausrücken müssen. Wo Patienten früher zum Hausarzt gefahren sind, würden sie heute eher in die Notaufnahme fahren oder gar den Rettungsdienst rufen, will Diephaus festgestellt haben – eine Entwicklung, die Lechner bereits aus eigenen Erfahrungen bestätigen konnte: Er habe den Rettungsdienst in seiner Heimat Neustadt am Rübenberge einmal in einer Nachtschicht begleitet. „Wir hatten elf Einsätze. Sieben davon waren überflüssig“, erläuterte der den Anwesenden kopfschüttelnd. „Das hat mich schon ein bisschen nachdenklich gemacht.“

Zunehmend längere Fahrten belasten den Rettungsdienst zusätzlich

Eine zusätzliche Belastung würden die zunehmend längeren Fahrten für den Rettungsdienst zu umliegenden Krankenhäusern darstellen. Als Beispiel nannte Frank Diephaus den Zeitraum vom 15. Oktober bis zum 31. Dezember: Dort hätten 600 Fahrten aus dem Landkreis Diepholz, die nach Bremen hätten gehen sollen, unter anderem aufgrund von Aufnahmestopps in den Krankenhäusern dort in umliegende und zumeist weiter entfernte Einrichtungen erfolgen müssen. Durch die längeren Strecken dauere es auch länger, bis ein Rettungswagen wieder bereit für neue Einsätze ist, was zu höheren Belastungen im Rettungswesen führe.

Immerhin: Die gerade zur Silvester-Zeit jährlich aufflammenden Diskussionen über Gewalt gegen Einsatzkräfte seien für die Bassumer Kollegen „kein Thema“, so Antje Burdorf. Lob hatten die anwesenden Rettungsdienstler auch für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie über, und auch die Sinnhaftigkeit der Arbeit stelle niemand infrage, so Diephaus. „Der Beruf gibt einem unheimlich viel Zufriedenheit. Die Arbeit bereichert einen.“ Und das, obwohl jeder Kollege Eindrücke aus schwierigen Einsätzen mit nach Hause und womöglich auch mit sich herumschleppen würde. Doch die Supervision innerhalb der Gruppe funktioniere, bestätigte Diephaus.

Sebastian Lechner erhält exklusive Einblicke in den Alltag auf der Rettungswache

Zwischen und während den Gesprächen erhielt Sebastian Lechner weitere exklusive Einblicke in den Alltag auf einer Rettungswache. Er schaute den Rettungsdienstlern bei einer Schichtübergabe über die Schulter, durfte im Notarzteinsatzfahrzeug Platz nehmen und den Rettungswagen von innen ansehen. Er begutachtete die Gemeinschaftsräume und die Bereitschaftszimmer, auf die sich die Schichtdienstler zurückziehen und schlafen können – oder wie Frank Diephaus es lachend umschrieb: „Wir schlafen nicht, wir ruhen bei wacher Achtsamkeit!“

Was er und Volker Meyer denn noch mit nach Hannover in die politische Arbeit mitnehmen sollen, fragte der CDU-Mann gegen Ende der rund zweistündigen Stippvisite und blickte in die Runde. Aus der folgenden Diskussion ergab sich das Anliegen der Haftungsfreistellung. Konkret bedeutet das: Trifft ein Rettungsdienstler oder Leiststellenmitarbeiter die Entscheidung, dass ein Patient augenscheinlich und mit den vorliegenden Informationen kein Notfall für den Rettungsdienst ist, soll derjenige nicht dafür haftbar gemacht werden, sollte sich diese Entscheidung als für den Patienten nachteilig herausstellen. Lechner signalisierte nickend seine Zustimmung: „Wir können den, der entscheidet, nicht hängen lassen.“