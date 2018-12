Schutz vor lauten Zügen

Güterverkehr der besonderen Art: Panzer auf der Schiene im März 2016 in Bassum . - Foto: Seidel

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Sie ist das Rückgrat des Schienenverkehrs im Landkreis Diepholz: Auf der Bahnlinie Bremen-Osnabrück, die diesen Lebensraum durchquert, rollen pro Jahr bis zu 65 884 Züge – davon bis zu 12 842 abends und bis zu 14 580 nachts. Wer in der Nähe dieser Strecke wohnt, für den gehört der schrille, nachhallende Ton bei der Durchfahrt des Intercitys zum Alltag. Güterzüge lassen nicht selten die Wände beben. Aber Abhilfe ist in Sicht.

Die Deutsche Bahn plant in sieben Landkreis-Kommunen Lärmschutzprojekte. Doch mit ihrer Realisierung ist offenbar nicht vor dem Jahr 2020 zu rechnen. Das hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Knoerig von Manuela Herbort erfahren, der neuen Konzernbevollmächtigten der Deutsche Bahn AG (DB) für Bremen und Niedersachsen. Demnach laufen zurzeit die schalltechnischen Voruntersuchungen für zwei neuralgische Streckenabschnitte in Syke und Weyhe. Erste Ergebnisse sollen Anfang des Jahres vorliegen.

Damit kommt der Lärmschutz deutlich später als erhofft. „Durch die Einführung strengerer Grenzwerte bei der Lärmsanierung des Bundes kam es leider zwischenzeitlich zu Verzögerungen“, erklärt Knoerig zum Hintergrund. „Es wurde eine Neuberechnung für das gesamte Schienennetz notwendig.“

Syke und Weyhe gehören demnach zu den „in Bearbeitung befindlichen Bereichen“. Auf rund zehn Kilometern im Bereich Syke und knapp acht Kilometern im Bereich Weyhe soll demnach der Lärmschutz verbessert werden – konkret dort, wo der Lärm besonders stark zu hören ist und wo viele Anwohner betroffen sind.

An welchen Stellen das ganz konkret geschehen soll, ist noch unklar. Die Deutsche Bahn arbeitet – wie zurzeit in Achim und Bremen-Mahndorf – mit Lärmschutzwänden, wie sie dort auf einer Länge von rund zwei Kilometern in den nächsten Tagen gebaut werden sollen.

Eine zweite Möglichkeit der Lärmsanierung: die sogenannte V-Sohle an Güterwagen. Dabei werden die Lärm verursachenden Grauguss-Bremssohlen durch Verbundstoffsohlen ersetzt – eine lärmmindernde Nachrüstung der Güterfahrzeuge.

Laut Statistik des Eisenbahn-Bundesamtes rollen durch den Bahnhof Kirchweyhe Jahr für Jahr 22 080 Güterzüge. In Bassum sind es immerhin 21 570, in Diepholz 21 769 und in Lemförde, dem südlichsten Bahnhof des Landkreises, 21 974.

Freiwillige Initiative des Bundes

Wie viel Lärm alle Züge auf der Strecke verursachen, hat das Eisenbahn-Bundesamt längst wissenschaftlich dokumentiert. Während der Lärm-Aktionsplanung hatten vor knapp zwei Jahren außerdem alle Bundesbürger die Möglichkeit, ihre persönlichen Empfindungen zu schildern.

Insgesamt sieben Orte im Landkreis Diepholz verfügen über einen Bahnhof: Kirchweyhe, Syke, Bassum, Twistringen, Diepholz, Barnstorf und Lemförde. „In Bearbeitung“ – mit diesem Status stehen laut Axel Knoerig auch Strecken in Barnstorf, Bassum und Twistringen auf der Lärmschutz-Liste der DB.

Der Bundestagsabgeordnete verweist auf die Sachdarstellung von Manuela Herbort, demzufolge eine insgesamt 14,2 Kilometer lange Strecke zwischen Barnstorf-Dreeke und Bassum-Bramstedt inzwischen zur Planung freigegeben ist. Für eine 15,5 Kilometer lange Strecke durch die Kommunen Barnstorf, Diepholz und Lemförde sei bislang aber noch keine Planungsfreigabe erteilt.

Die Deutsche Bahn in Hannover habe aber schon vor geraumer Zeit angekündigt, so Knoerig, „dass diese beiden Streckenabschnitte nacheinander abgearbeitet werden“. Das Lärmsanierungsprogramm für Maßnahmen an Schienenwegen sei eine freiwillige Initiative des Bundes, der dafür jährlich 150 Millionen Euro bereitstelle. Insgesamt solle eine Strecke von 3 700 Kilometern mit Lärmschutz ausgestattet werden. 43 Prozent davon seien bereits fertiggestellt.