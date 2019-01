Schulsozialarbeiterin der Oberschule Bassum startet Projekt „SOS 180°C“

Bassum - Von Janna Silinger. Einmal im Gefängnis sitzen, schreckt ab. Das Gefühl, in so eine kleine Zelle eingepfercht zu sein und nicht raus zu dürfen, nicht das machen zu können, worauf man Lust hat, ist beängstigend. Auch wenn es nur zehn Minuten sind und die vermeintlichen Insassen das vorher wissen. Da ist sich Amber Bunk (ehemals Plachetka), Schulsozialarbeiterin an der Oberschule in Bassum, sicher.

Seit März vergangenen Jahres arbeitet die 35-Jährige an der Schule. Zuvor war ihre Stelle etwa 14 Monate unbesetzt. Das habe große Lücken in der pädagogischen Arbeit zur Folge gehabt. „Die letzten Monate waren wirklich anstrengend, das kann ich nicht anders sagen“, so die junge Frau. Sie habe noch immer viel aufzuarbeiten. Wichtig und nachhaltig wirksamer als das „Brände löschen“, wie sie es nennt, sei jedoch die Präventionsarbeit mit den Kindern und Jugendlichen. Und da habe Bunk einiges angestoßen und in die Wege geleitet.

So auch - in Zusammenarbeit mit der Justizvollzugsanstalt (JVA) Bremervörde - das Projekt „SOS 180 ˚C“. Dieses startet voraussichtlich Ende Januar zum ersten Mal. Zunächst kommt ein Sozialarbeiter aus der JVA an die Schule und führt ein Gespräch mit einer Gruppe kriminell auffällig gewordener Schüler, maximal sieben. Die Teilnahme erfolgt freiwillig, außerdem muss Bunk die Eltern mit ins Boot holen. „Die reagieren meistens positiv, weil viele selbst nicht weiter wissen bei ihren Kindern.“ Nach einem Vorgespräch besucht die Gruppe die JVA. Dort werden sie für zehn Minuten „eingesperrt“, berichtet die Pädagogin.

Unwohlsein steht ins Gesicht geschrieben

Und auch wenn einige Schüler so tun, als mache ihnen das nichts aus, stehe ihnen das Unwohlsein ins Gesicht geschrieben. Zusätzlich führen die Gruppen Gespräche mit Inhaftierten. Bunk meint, dass junge Menschen, die kriminell handeln, in der Regel denken, ihnen würde nichts passieren, sie würden nicht erwischt. Wenn Gefängnisinsassen ihnen sagen: „Das dachte ich auch immer“, habe das eine viel stärkere Wirkung als das „Kind, du ruinierst deine Zukunft“ der Eltern.

Anschließend sprechen die Teilnehmer und der Sozialarbeiter im Rahmen einer Abschlussrunde noch einmal konkret über die Konsequenzen bei Drogenhandel, -Konsum und Gewalt - den Hauptproblemen an der Schule. „Das Ganze soll abschrecken und aufklären“, so Bunk.

Ein weiteres großes Projekt, dass Bunk gemeinsam mit der ehemaligen Schulsozialarbeiterin Erika Stötzel ausgearbeitet hat, ist der „Respekttrainingskurs“.

Es geht darin um die Frage, was Respekt ist und warum es wichtig ist, sich gegenseitig respektvoll zu behandeln. Stötzel, die inzwischen an der Grundschule Petermoor tätig ist, schaffe dabei in den Jahrgängen eins bis vier schon eine Grundlage. Wenn Bunk das Thema dann in den fünften Klassen aufgreift, liege bereits Basiswissen vor.

Der Kurs nimmt mindestens fünf Doppelstunden in Anspruch, erklärt Bunk. „Ich kann nicht mit Schablonen arbeiten, denn jede Klasse und jedes Kind ist anders. Bei manchen dauert es länger.“ Zum Schluss erhält jeder Schüler ein Respekt-Armband.

Wer sich im Laufe des Schuljahres trotz des Kurses respektlos verhält, dem wird das Band weggenommen. „Das passiert dann auch schon mal unter Tränen“, berichtet Bunk weiter. Gerade bei jüngeren Kindern sei diese Methode wirksam, denn sie tragen es mit Stolz, wie ein Abzeichen. Manchmal sei es für Bunk hart, jemandem das Band abzunehmen. „Ein Mädchen wurde mal monatelang von einem Jungen gepiesackt, dann hat sie ihm irgendwann mit der Faust ins Gesicht geschlagen“, erzählt die Pädagogin. Und obwohl die Schülerin zuvor einiges ausgehalten habe, könne körperliche Gewalt nicht geduldet werden.

„Chance, Armband zurückzubekommen“

„Die Kinder haben aber die Chance, durch Eingeninitiative und gute Ideen, das Armband zurückzubekommen“, ergänzt sie. Sonst wäre das Ganze schon „sehr brutal“. Ein Grund, warum das Respektband den Schülern so viel bedeute, sei vermutlich die Abschlussfeier am Ende des Schuljahres, zu der nur Kinder kommen dürfen, die das kleine Accessoire noch haben. Wobei Bunk betont, dass die Kinder es nicht am Arm tragen müssen. Der Metallverschluss störe einige. Und erfreulicherweise haben bisher erst drei Kinder das Armband abgeben müssen.

Das Band und das zu der Aktion gehörige Plakate sollen für die Kinder, die von der Grundschule an die OBS kommen, einen Wiedererkennungswert schaffen, Struktur vermitteln. Denn an dieser mangele es bei Problemkindern oft. Viele Jungen und Mädchen kämen nach Hause, häufig sei da niemand, dann würden sie mit Konsolen spielen oder fernsehen. „Das Programm führt zu Verrohung, die den Kindern und Jugendlichen als normal suggeriert wird.“

In einigen Fällen sei es auch Bunks Aufgabe, bei Lehrern für Verständnis zu sorgen. Ein Schüler sei beispielsweise immer zu spät zum Unterricht gekommen, einige Lehrer haben ihn dann gar nicht mehr in den Raum lassen wollen. Bunk hat dann erfahren, dass dieser Siebtklässler sich jeden Morgen um seine Geschwister kümmert, ihnen Brote schmiert und sie zur Kita bringt. „Und der hat noch nicht mal einen Wecker.“

Offener Treff an vier Tagen in der Woche

Die Sozialarbeiterin bietet zudem von Montag bis Donnerstag nach der sechsten Stunde einen offenen Treff. Einige Kinder kommen dort nur zum Basteln oder Teetrinken hin, bevor der Nachmittagsunterricht beginnt. Andere nutzen die Chance, um bei Bunk Hilfe und Rat zu suchen. „Das ist einfach ein offener Anlaufpunkt.“

Auch wenn Bunks Arbeit sehr anstrengend und zum Teil frustrierend sei, will sie am Ball bleiben. Sie wünscht sich jedoch ausdrücklich eine weitere Teilzeitkraft zur Unterstützung. Eine Sozialarbeiterin bei rund 550 Kindern sei viel zu wenig. Aber leider wolle niemand an die Schulen. „Denn die Bezahlung ist das Allerletzte, die Politik zieht das so durch“, meint sie. Auch ihre Kollegen und die Schulleitung würden das so sehen.

Das kaum einer Stellen wie die ihre übernehmen wolle, mache sich auch an der Grundschule Mittelstraße bemerkbar. „Wir haben die Schulleitung gefragt, ob sie bei den Respektarmbändern mitmachen möchte, weil wir ja auch Kinder von dort bekommen“, berichtet Bunk. Es hieß nur „sehr gern würden wir, aber wer soll sich darum kümmern?“