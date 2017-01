Schule als Standortvorteil

Bassum - Von Detlef Voges. Die Entwicklung der Schülerzahlen zufriedenstellend, die Kooperation der Grundschule Petermoor mit der Syker Erlenschule der Lebenshilfe ein Erfolgsprojekt, die Schulfinanzen im überschaubaren Bereich… Der Schulausschuss startete am Dienstagabend im Sitzungssaal des Rathauses relativ sorgenfrei in die neue Saison.

Als erster Fachausschuss beschäftigte er sich im Rahmen der Haushaltsberatungen 2017 mit den Finanzen und gab sich zum Jahresauftakt harmonisch. Der Ausschuss segnete einhellig das Verwaltungspaket ab und gab es als Empfehlung an den Rat weiter. Im Ergebnishaushalt sind in diesem Jahr Ausgaben in Höhe von 1,127 Millionen Euro vermerkt und damit rund 100 000 Euro weniger als 2016. Konkret 948 600 Euro für die Grundschulen, 21050 Euro für die Schülerbeförderung und 157550 Euro für sonstige schulische Aufgaben. Aktuelle Investitionen sind mit etwa 95 000 Euro vorgesehen. Abzüglich der 35 000 Euro an die Kreisschulbaukasse und 5000 Euro für eine neue Bushaltestelle verbleiben 55 000 Euro für die fünf Grundschulen.

So erhält unter anderem die Grundschule Petermoor eine neue Rutsche für das Außengelände, die Grundschule Nordwohlde eine eigene Reinigungsmaschine. Zurzeit müssen sich die Grundschulen Nordwohlde und Neubruchhausen eine Maschine teilen. Für die Grundschule Bramstedt ist neben anderen Dingen eine interaktive Tafel eingeplant.

Schülerzahlen kein Grund zur Sorge

Ob denn alle Bedarfsfragen mit den jeweiligen Schulleitungen abgestimmt und erfüllt worden seien, wollte die Grünen-Ratsfrau Eike Sellmer wissen. Ja, bestätigte Norbert Lyko, Erster Stadtrat. Es sei alles in Absprache mit den Schulleitungen erfolgt und fast alles abgedeckt worden. „Wir sind nach den Gesprächen gut auseinander gegangen“, so Lyko.

Der Erste Stadtrat zeichnete in seinem Bericht auch ein positives Bild von den Themen Inklusion und Brandschutz. Spätestens im Sommer seien zum Beispiel die Schulen mit Behinderten-WCs ausgestattet.

Laut Lyko wird die Landesschulbehörde an den Bassumer Schulen in den nächsten Jahren die Sozialarbeit fördern. An den Grundschulen unterstütze Erika Stötzel die Arbeit.

Keinen Anlass zur Sorge bereitet für den ersten Stadtrat auch die Entwicklung der Schülerzahlen bis zum Schuljahr 2022/23. So plane man weiterhin zweizügige Grundschulen (mehr als 26 Schüler) in der Mittelstraße und am Petermoor.

Grundsätzlich sei es Wille der Stadt, alle fünf Grundschulen zu erhalten, weil Schulen Standortvorteile seien. Dieses Ziel teilten übrigens auch die Schulleitungen und die Landesschulbehörde, so Lyko.

Ein gemeinsamer Lernprozess für mehr Toleranz und Verständnis

Als ein Erfolgsmodell hat sich offenkundig die Kooperation zwischen der Syker Erlenschule (Tagesbildungsstätte der Lebenshilfe mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung) und der Grundschule Petermoor gemausert. Mit fünf Syker Schülern fing es vor zwei Jahren an, heute werden in Bassum acht Schüler in einer Partnerklasse beschult, darunter eine blinde Schülerin und ein autistischer Junge.

Ulrike Stelljes, Leiterin der Erlenschule, und Doris Meyer-Thoms, Leiterin der Grundschule Petermoor, berichteten von positiven gemeinsamen Aktivitäten und Veranstaltungen. Das sei ein gemeinsamer Lernprozess für mehr Toleranz und Verständnis, so Meyer-Thoms. „Wie Kinder miteinander lernen, so tun es die Erwachsenen auch. Das ist schön zu sehen“, so Stelljes, für die sich auch die anfänglichen Ängste bei den Lehrern aufgelöst hätten. „Es ist schön, dass wir uns auf den Weg gemacht haben“, bilanzierte die Leiterin der Erlenschule.

„Es bereichert“, lautete das Resümee von Meyer-Thoms.

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa