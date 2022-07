Schützenverein Osterbinde-Eschenhausen: Mitglieder kämpfen für ihren Verein

Von: Anika Seebacher

Der Schießstand wird verkleinert, doch der Schützenverein Osterbinde-Eschenhausen existiert. Das machen die Vorsitzenden (v.l.) Uschi Stolte und Peter Stiens sowie Hartmut Stolte (Vereinsmitglied) und Heike Stiens (Damenleiterin) deutlich. © seebacher

Die Mitglieder des Vereins dementieren die Auflösungsgerüchte. Zu keiner Zeit sei darüber nachgedacht worden. Die Vorsitzenden informieren derweil über Änderungen im Schützenverein.

Osterbinde – „56 Männer waren es, die am 12. Juni 1909 in der Freye’schen Gastwirtschaft in Osterbinde den Schützenverein Osterbinde-Eschenhausen gründeten.“ So steht es in der Geschichte des Vereins. Heute zählt der Schützenverein Osterbinde-Eschenhausen 79 Mitglieder und die Männer und Frauen setzen sich dafür ein, dass der Verein auch in Zukunft besteht. Daher stellen sie zu kursierenden Gerüchten um eine Auflösung klar: „Es gibt uns noch!“

Das unterstreichen Vorsitzende Uschi Stolte und ihr Vertreter Peter Stiens auf Nachfrage. „Das Gerücht geht seit zwei Jahren um und war auch 2009 bei unserem 100-jährigen Vereinsbestehen schon einmal Thema“, sagt Stolte. Sogar Anfragen zur Nachnutzung von Gegenständen habe es bereits gegeben.

Wegen der Absage des Schützenfestes habe es für viele so ausgehen, als sei der Verein nicht länger aktiv

Doch zu keiner Zeit sei seitens des Schützenvereins über eine Auflösung nachgedacht worden. Peter Stiens vermutet, dass es nach der Absage des diesjährigen Schützenfestes für viele so ausgesehen habe, als ob die Schützen Osterbinde-Eschenhausen nicht länger aktiv wären. „Das hatte aber andere Gründe“, sagt Stiens und nennt die Unsicherheiten durch die Pandemie als Ursache. Denn zum Zeitpunkt der Planung habe der Vereinsvorstand nicht absehen können, welche Auflagen mit einem Fest verbunden wären, und die Verantwortung sei zu groß gewesen, so Stiens.

Zwar keine Auflösung, aber Änderungen gibt es bei den Schützen in Osterbinde. „Wir verkleinern unseren KK-Schießstand“, erklärt Uschi Stolte. Dazu werden drei der sechs Schießstände im Schützenhaus dichtgemacht. Das haben die Vereinsmitglieder kürzlich bei einer außerordentlichen Versammlung beschlossen. Hintergrund: Der Schießstand ist bei einer alle drei Jahre erforderlichen Prüfung durch einen Sachverständigen im Oktober nicht abgenommen worden. „Wir müssen das Dach verstärken, um weitermachen zu können“, sagt Stolte zu den Auflagen. Doch auf die gesamte Länge des Schießstands gesehen, sei die Maßnahme für den Verein zu kostspielig. „Wenn wir auf drei Stände reduzieren, können wir die Arbeiten dank einiger Spendenzusagen schaffen“, gibt sich die Vorsitzende des Schützenvereins optimistisch. Was den Zeitplan für die Erneuerung in Eigenregie betrifft, rechnet Peter Stiens damit, „dass wir unser Abschlussschießen wieder abhalten können“. Auch wenn der Termin anstatt im Oktober möglicherweise auf November verschoben werden müsse.

Schießverordnung im Schützenhaus muss eingehalten werden

Bevor es so weit ist, muss ein Gutachter den umgebauten Schießstand abnehmen und dem Verein bestätigen, dass die Schießverordnung im Schützenhaus hinter dem Gasthaus Freye eingehalten wird. „Das kostet wieder Geld“, sagt Stiens. Doch den beiden Vorsitzenden ist wichtig, dass die Tradition des Schützenwesens hochgehalten wird. Dabei ginge es nicht nur um die Schießwettbewerbe. „Der soziale Aspekt ist das Wesentliche in unserem Verein“, stellt Uschi Stolte den Faktor Geselligkeit in den Vordergrund. Zahlreiche Vereinsmitglieder fühlten sich dem Schützenverein Osterbinde-Eschenhausen verbunden. „Sie kämpfen für den Erhalt des Vereins“, bedankt sie sich bei dem Engagement und verspricht: „Wir machen weiter, so lange wir können.“

Wenn die Arbeiten am Schießstand im Herbst planmäßig abgeschlossen sind, soll der regelmäßige Schießbetrieb wieder aufgenommen werden, so die Hoffnung des Vereinsvorstands. An jedem zweiten Sonntag kommen die Schützen von März bis Oktober in der Schützenhalle in Osterbinde zum Übungsschießen zusammen.

Änderungen für das nächste Schützenfest

Im nächsten Jahr soll auch wieder das Schützenfest gefeiert werden, traditionell zwei Wochen vor Pfingsten. Schließlich galt dies einst als Highlight im Dorfkalender, weiß Peter Stiens. Aber auch dort werde es Änderungen geben. „Wir denken darüber nach, künftig im Gasthaus Freye und dem angrenzenden Garten zu feiern“, gibt Stolte einen Einblick in die Pläne. Die finale Entscheidung über den Verlauf soll bei der nächsten Generalversammlung fallen.

Abschließend merkt die Vorsitzende mit Blick auf die Auflösungsgerüchte an: „Es kommt nicht auf die Größe eines Vereins an. Wir haben auf jeden Fall noch viele Pläne für die Zukunft.“