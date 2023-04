Schützenfest in Osterbinde-Eschenhausen erstmals im Saal und ohne Umzug

Von: Fabian Pieper

Vieles soll anders werden: Peter Stiens (l.) und Martin Freye haben Pläne für das Schützenfest des Schützenvereins Osterbinde-Eschenhausen. © Fabian Pieper

Aus der Not eine Tugend machen wollen die Veranstalter des Schützenfestes in Osterbinde-Eschenhausen: Erstmals verzichtet man auf ein Festzelt. Nicht die einzige Neuerung.

Osterbinde – Vier Jahre ist es her, dass die Mitglieder des Schützenvereins Osterbinde-Eschenhausen gemeinsam ihr Schützenfest gefeiert haben. In diesem Jahr endet am Wochenende 14. und 15. Mai die coronabedingte Zwangspause nun endlich – aber von gewohnter Normalität werden die Veranstalter weit entfernt sein. Grund: Das Fest bekommt einen neuen Anstrich.

Die wohl größte und offensichtlichste Veränderung im Vergleich zum gewohnten Schützenfest: Ein Festzelt wird es nicht mehr geben. Stattdessen wandert die Veranstaltung in den großen Saal des Gasthauses Freye. Peter Stiens, zweiter Vorsitzender des Schützenvereins, erklärt gemeinsam mit Gastwirt Martin Freye die Hintergründe: Einerseits fehle es mittlerweile an Platz für das 200 Quadratmeter große Festzelt. Andererseits habe sich aber auch die Kostensituation verändert. „Das Zelt ist teuer geworden“, sagt Martin Freye, „und es gibt nicht mehr viel Auswahl.“

Doch beide sehen auch Vorteile in der räumlichen Veränderung: „Wir erhoffen uns, dass es einen gemütlicheren und geselligeren Hintergrund gibt“, blickt Stiens optimistisch auf das bevorstehende Fest. Martin Freye nickt, denn für ihn als Gastgeber bringt der Ortswechsel eine vereinfachte Organisation mit sich, auch wenn er zugibt: „Es geht ein bisschen der Schützenfestcharakter verloren.“

Kein Umzug, aber ein Dorfpokalschießen

Verloren gegangen ist nicht nur das Zelt, sondern auch der Festumzug. Der Zuspruch vonseiten der Bevölkerung sei zuletzt gering gewesen, erklärt Stiens. „Außerdem haben wir keinen Spielmannszug mehr“, ergänzt er. Dafür allerdings kommt es am Samstag zum ersten Mal überhaupt zu einem Dorfpokalschießen, an dem sich laut Stiens „alle Vereine, Clubs und Gemeinschaften beteiligen können“. Eine Anmeldung sei dafür nicht notwendig. Das Dorfpokalschießen startet parallel zum traditionellen Vereinspokalschießen gegen 15.30 Uhr. Im Anschluss legt ab 20 Uhr DJ Scholle im Saal und Garten des Gasthauses Musik auf und lädt damit zum Festball ein.

Am Sonntagnachmittag haben Peter Stiens und Martin Freye dann mit dem Kirchweyher Blasorchester Sound of Weyhe ab 16 Uhr eine Live-Band im Festsaal zu Gast, die laut Stiens mit einem Versprechen kommt: „Richtig Rambazamba zu machen!“ Bei passendem Wetter soll die Gruppe im Garten auftreten.

Entweder es wird der totale Reinfall – oder es wird ein totaler Bringer!

Trotz des Bruches mit etlichen Traditionen sind beide optimistisch. Stiens spricht von einem „aufregenden Ereignis“. Er wolle mit den Neuerungen „aus der Not eine Tugend machen“. Er betont: „Entscheidend ist die Geselligkeit und die gemeinsame Feier. Lieber einen vollen Saal und einen gemütliche Garten als ein nur halb gefülltes Zelt.“ Und dann schiebt er lächelnd und mit Betonung auf der optimistischeren Option nach: „Entweder es wird der totale Reinfall – oder es wird ein totaler Bringer!“