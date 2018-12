Jazzer zeigen ihre moderne Seite

School House Seven bei Kempe in Bassum

+ © bbk In Kempes Bürgerstuben lässt sich gut jazzen. Davon konnten sich am Freitagabend viele Gäste überzeugen. Unser Foto zeigt ein Teil der Band (v.l.): Olaf Wetjen, Andreas Schnisa, David S. Bär und Boris Wagner. © bbk

Bassum - Jazz after Christmas lockte am Freitagabend zahlreiche Gäste in die Kultkneipe Kempes Bürgerstuben nach Bassum. In den vergangenen zwei Jahren hat sich der Stil der Band merklich in Richtung moderner Arrangements verändert. Die Qualität der Musik hat nicht gelitten, auch wenn sich Schlagzeuger Rolf Thiele kürzlich aus Altersgründen zurückgezogen hat. Für ihn war erstmals nach seinem Ausscheiden vor Jahren Dirk Haverland wieder dabei. Er ist erst vor Kurzem wieder eingestiegen und hat kaum an Drive verloren. An der Trompete überzeugte Andreas Schnisa, eine „Leihgabe“ der Gruppe „Tuba Libre“.