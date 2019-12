Oh je, du schöner Weihnachtsbaum

Familie Gaumann erlebt beim Verkauf der grünen Tannen zahlreiche Geschichten

+ Weihnachtsbaumverkäufer aus Leidenschaft: Hanna und Jürgen Gaumann haben viel Spaß an ihrem Job. Foto: Kreykenbohm

Groß Henstedt - Von Julia Kreykenbohm. Fast ein wenig befangen nähert sich ein Paar den zahlreichen Weihnachtsbäumen, die wie ein kleiner Wald auf dem Hof in Groß Henstedt aufgebaut sind. Wenn Jürgen Gaumann es bedienen möchte, muss er schnell sein. Denn ehe er sich versieht, steht seine Mutter Hanna bei den Kunden und begrüßt sie freundlich. „Ich könnte mir vorstellen, dass sie die älteste, aktive Weihnachtsbaumverkäuferin im Umkreis ist“, sagt Gaumann schmunzelnd, während er die 83-jährige Dame beobachtet, die so flink auf den Sohlen ist, das man ihr Alter nicht so recht glauben kann.