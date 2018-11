Bassumer Bauhof ist auf Winterdienst vorbereitet

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Der Schnee kommt, der Bassumer Bauhof ist gerüstet. „Ende Oktober haben wir bereits die Winterdienstgeräte geprüft und Mitte Oktober das Streusalz bestellt“, erklärt Bauhofleiter Klaus Ehlers. Durch diesen Frühbezug bekommen sie das Salz günstiger. 65 Tonnen lagern nun ein und wenn Nachschub benötigt wird, ist der innerhalb von 48 Stunden da.

Was den Mitarbeitern die Arbeit erleichtere, sei das Salzsilo, das seit einigen Jahren auf dem Hof steht. „Innerhalb von knapp zwei Minuten sind die Wagen beladen. Vorher mussten wir zur Straßenmeisterei, was eine halbe Stunde kostete.“

So schön die weiße Pracht auch ist – für die Mitarbeiter des Bauhofes möchte man sich fast wünschen, dass sie möglichst nur tagsüber fällt. „Für den Winterdienst bilden wir zwei Gruppen mit jeweils einem Gruppenleiter. Dieser muss morgens um 2 Uhr schauen, wie es mit Schnee und Glatteis aussieht.“ Und mit einem prüfenden Blick vor die Tür ist das nicht getan. „Klamotten an, rein ins Auto und ein bisschen rumfahren“, schildert Ehlers.

Wenn der Leiter beschließt, dass gestreut werden muss, ruft er die Kollegen an und um 3 Uhr geht es los. Drei Fahrzeuge sind dann unterwegs, zwei streuen die Straßen, eines die Gehwege. Hinterher kommen die Handkolonnen, die Fußgängerüberwege oder Treppen sichern. Oberste Priorität hat der Bahnhof. Eine Tour dauert vier Stunden. Danach wartet dann noch das Tagesgeschäft.

Noch hakeliger ist es, wenn Schnee oder Eisregen angesagt sind – aber um 2 Uhr nachts noch nichts zu sehen ist. Dann muss der Gruppenleiter jede Stunde nachschauen. „Schnee ist immer noch besser als überfrierende Nässe, weil das schwerer zu erkennen ist“, so Ehlers. Gruppenleiter werden erst nach einer Woche abgelöst. „Das ist man von Freitag bis Freitag – und das merkt man dann auch.“

Ansonsten ist der Bauhof noch viel mit dem Laub beschäftigt. Harken, fegen und pusten auf öffentlichen Plätzen und Straßen. Ab heute springen sie berufstechnisch auch in die Weihnachtszeit: Die Mitarbeiter dekorieren die Stadt mit den Weihnachtssternen. Außerdem bekommen das Rathaus, die öffentlichen Einrichtungen, alle Kindergärten und Schulen, die das wünschen, einen Tannenbaum. Am Mittwoch stellt der Bauhof den Weihnachtsmarkt an der Stiftskirche auf und wird dort bis Freitag beschäftigt sein. Den Montag darauf wird wieder abgebaut. Im Dezember werden die Bäume geschnitten und gefällt und in der zweiten Dezemberwoche auch einige neue gepflanzt. „Es gibt reichlich zu tun“, sagt Ehlers.

Überhaupt haben die Bäume den Bauhof in diesem Jahr stark beschäftigt. „Es gab noch viele Restarbeiten vom Sturm 2017. Wurzeln fräsen, Holz abfahren und Astbruch beseitigen. Mähen mussten wir dafür weniger, wegen der Trockenheit.“ Hinzu kamen in diesem Jahr die Arbeiten auf der Aktiba und der Piazetta. „Außerdem haben wir viele neue Spielgeräte aufgebaut, weil einige abgängig waren.“