Auf Du und Du mit Schnappi

Tränklers Rollender Zoo besucht Kleeblatt in Bramstedt

+ Der Girgentana Bock nimmt sich gern ein Leckerli.

Bramstedt - Von Julia Kreykenbohm. Vorsichtig gleiten die Hände der Seniorin durch das schwarz-weiße Fell von Coco Chanel. „Der ist aber weich“, findet die Dame. „Ist mit Perwoll gewaschen“, scherzt Martin Tränkler, der das Skunk-Weibchen auf dem Arm trägt. Langsam geht er weiter. Nacheinander dürfen auch die übrigen Bewohner der Tagespflege-Einrichtung Kleeblatt in Bramstedt, sowie die der Schwesterneinrichtung in Harpstedt, die an diesem Tag zu Besuch sind, das Tier streicheln. „Schön, wunderbar“, loben sie.