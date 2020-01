Schlimmstenfalls droht die Auflösung

Bassum - Von Ute Schiermeyer. Die diesjährige Jahreshauptversammlung soll für Ingrid Heithoff-Rajf die letzte Mitgliederversammlung als erste Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Bassum sein. 28 Jahre lang stand sie an der Spitze des Ortsvereins und war quasi das Gesicht des Vereins. Nun hat sie sich dazu entschlossen, bei den anstehen Vorstandswahlen am 2. April nicht erneut zu kandidieren. Auch ihre Stellvertreterin Christel Kirchberg möchte sich aus dem Vorstand zurückziehen und nicht wieder zur Wahl antreten. Die zwei Frauen suchen momentan händeringend Nachfolgerinnen beziehungsweise Nachfolger, bisher aber ohne Erfolg.

„Wenn sich niemand für den Vorsitz findet, wird es ganz traurig für den Ortsverein Bassum“, blickt Ingrid Heithoff-Rajf pessimistisch in die Zukunft. Schlimmstenfalls werde sich der Verein auflösen müssen. Aber auch der Zusammenschluss mit einem benachbarten Ortsverein, wie es in Seckenhausen geschehen sei, ist für die erste Vorsitzende eine nicht akzeptable Perspektive.

Dabei hat der Verein aktuell 233 Mitglieder, eigentlich eine stattliche Anzahl für einen Ortsverein. Das Problem bei der Suche nach geeigneten Nachfolgern sei der hohe Altersschnitt bei den Mitgliedern, so Heithoff-Rajf. Von den Damen, die regelmäßig an den wöchentlichen Kaffeetafeln teilnehmen, möchte keine mehr einen verantwortungsvollen Posten übernehmen. Aber es gebe ja noch andere Mitglieder, so die erste Vorsitzende.

Die Arbeit im Vorstand sei überschaubar, so Heithoff-Rajf, denn anders als in anderen Orten sei in Bassum die DRK-Bereitschaft separat organisiert. In den Arbeitsbereich des Ortsvereins fallen hier in erster Linie die wöchentlichen Kaffeetafeln im vereinseigenen Haus an der Querstraße und die Fahrten des Vereins. „Aber wir erwarten nicht, dass eine neue Vorsitzende jeden Donnerstag bei den Seniorennachmittagen anwesend ist“, so Heithoff-Rajf. „Wichtig ist, dass wir einen Ansprechpartner für den Kreisverband und auch für Veranstalter haben. Ein Verein muss einen Vorstand haben.“

Die regelmäßigen Ausflüge und Fahrten werden von der Schatzmeisterin des Ortsvereins Irmgard Malowitz in Zusammenarbeit mit einem Busunternehmen organisiert. Daran wird sich vorerst nichts ändern, denn Irmgard Malowitz habe sich bereit erklärt, noch einmal für das Amt der Schatzmeisterin zu kandidieren. „Am beliebtesten sind immer unsere Grünkohl- und Spargelfahrten. Da haben wir immer den ganzen Bus voll“, freut sich Malowitz. Diese Fahrten würden sehr gut angenommen, so Ingrid Heithoff-Rajf.

Auch neue Mitglieder sind willkommen, der Mindest-Mitgliedsbeitrag beläuft sich jährlich auf nur 15 Euro. Die Jahreshauptversammlung ist für Donnerstag, 2. April, um 15 Uhr im Gasthaus Freye in Osterbinde geplant.