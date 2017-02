Bassum - Von Frauke Albrecht. „Letzte Woche war ich zwölf Stunden hier. Bei schlechtem Wetter können wir sowieso kein Radfahren.“

Dietmar Sommer grinst und stupst seinen Kollegen Frido Brand an. „Wir sind Pensionäre.“ – „Wenn wir in dem Tempo weiter arbeiten, wird’s eng“, meint Dieter Gehrken. „Zwei Stunden für einen Tisch...“ Die drei gehören zum Team der freiwilligen Helfer, die die Unterkünfte der ehemaligen Rosendiele an der Bremer Straße möblieren. Nächste Woche, so lautet zumindest der Plan, sollen die Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose bezugsfertig sein.

„Wir sind sehr dankbar, dass uns die Ehrenamtlichen bei der Arbeit unterstützen“, betont Bassums Erster Stadtrat Norbert Lyko. Neben den Helfern der Gruppe Willkommen in Bassum sind die Mäner des ADFC Bassum dabei, ebenso Angestellte der Stadt wie Andreas Storn und Jürgen Donner. Mittendrin erledigen die Mitarbeiter der Firma Ortmann letzte Arbeiten. Die Treppengeländer fehlen noch, einige Badezimmer sind noch nicht komplett, und ein Durchgang muss zugemauert werden.

„Schlimm war die Schlepperei letzte Woche“, sagt Frido Brand und meint den Transport des Mobiliars. Die Unterkünfte werden möbliert an die neuen Bewohner übergeben – die Stadt hat von der Garderobe bis zum Besteck alles neu gekauft. In jeder Wohneinheit stehen Bett, Tisch, Stühle, Sofa, Küchenzeile, Kommode und Schrank. „Ich habe schon schlechter gewohnt“, meint ein Helfer. „Es ist zweckmäßig“, sagt Lyko.

+ Von außen noch Baustelle...

Das 800 Quadratmeter großen Gebäude bietet insgesamt 15 Wohneinheiten auf zwei Etagen – alles Ein- und Zwei-Zimmer-Appartements in der Größe von 25 bis 40 Quadratmeter. Zusätzlich gibt es im Souterrain einen Schulungsraum. Die Stadt hat das Objekt für die nächsten zehn Jahre angemietet. Vermieter ist die Firma Ortmann. Das Unternehmen hat die Immobilie erworben, komplett entkernt und saniert. Die Investitionskosten belaufen sich auf 400 000 bis 500 000 Euro. Geschäftsführer Michael Ortmann betont: „Wir haben überwiegend in Eigenleistung saniert.“ Möglich sei das, weil Ortmann im Unternehmen Mitarbeiter verschiedener Gewerke beschäftigt – auch für die Bereiche Heizung, Sanitär und Elektrik.

Ortmann hatte sich nach dem Kauf dazu entschieden, das Objekt nicht abzureißen, sondern zu sanieren. „Es sah schlimm aus, aber letztlich war die Bausubstanz gar nicht so schlecht.“ Nach der Sanierung, inklusive Wärmedämmung, garantiert Ortmann Neubaustandard.

Bevor er das Objekt erwarb, hatte er bereits Kontakt zur Stadt Bassum geknüpft, die damals eine größere Immobilie zur Unterbringung von Flüchtlingen suchte und die Gelegenheit sah, zugleich einen Schandfleck zu beseitigen.

+ Günter Helmke ist der Mann für die Kommoden. - Fotos: Albrecht

„Als wir uns für ein Objekt dieser Größenordnung entschieden haben, war die Situation eine andere – heute würden wir vielleicht anders entscheiden“, erklärt Lyko. Die Stadt hatte viele Flüchtlinge unterzubringen. Es gab nur wenig Angebote. „Wir mussten Wohnraum schaffen.“ Die Entscheidung fiel, auch in dem Wissen, dass die Kosten nicht gänzlich refinanziert werden können. Heißt: Die Stadt zahlt etwas drauf.

Deshalb soll es langfristiges Ziel sein, alle Wohnungen auszulasten. Sie eignen sich ebenso für Monteure oder Alleinstehende.

Nun ziehen erst einmal Flüchtlinge und die Bewohner der Obdachlosenunterkünfte ein.

Ein Mitarbeiter der Stadt, David Gevorgian, wird dort als Hausmeister ein Büro bekommen und mindestens einmal täglich präsent sein.