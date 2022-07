Schilderdiebe in Bassum

Von: Anke Seidel

Teilen

Keine gute Visitenkarte: Die beschmierte Info-Tafel am Bassumer Bahnhof. © Anke Seidel

Es ist eine Straftat, die am Ende zu schweren Unfällen mit Verletzten oder schlimmstenfalls Toten führen kann: Unbekannte Schilderdiebe flexen in der Stadt Bassum immer wieder Verkehrsschilder ab – und stehlen sogar Ortseingangsschilder.

Vermutlich, da sind sich Bürgermeister Christian Porsch und Ordnungsamtsmitarbeier Jürgen Donner einig, um das Metall zu Geld zu machen. Im Bereich der Stadt Bassum wurden in nur einer Nacht 31 Schilder gestohlen. „Direkt abgeflext über dem Erdboden“, betont Jürgen Donner. Bürgermeister Porsch will das nicht mehr hinnehmen, denn mittlerweile liegt der Schaden bei mindestens 12 000 Euro – von den fatalen Folgen für die Verkehrssicherheit ganz zu schweigen.

Fatale Entwicklung Tatsächlich stellen Branchenkenner wie wlw (Wer liefert was) fest: „Die Metallpreise kannten in den vergangenen Jahren nur eine Richtung: steil nach oben. Der hohe Einsatz an regenerativen Energien und das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 dürften diesen Trend noch verstärken.“ Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung sehe dadurch sogar die Energiewende gefährdet, meldet die Plattform wlw.

Deshalb setzt er eine Belohnung von 300 Euro aus für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen. Er hofft auf möglichst viele Informationen von Bürgern, denen verdächtige Fahrzeuge oder auffällige Aktionen an Straßenrändern oder Ortseingängen aufgefallen sind. So schnell wie möglich soll den Schilderdieben das Handwerk gelegt werden – damit durch fehlende Vorfahrts- oder Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder nicht noch Menschen zu schaden kommen.

Denn den sprichwörtlichen Schilderwald, den es gemäß den gesetzlichen Vorgaben auch in Bassum gibt, kann die Verwaltung im 167 Quadratkilometer großen Stadtgebiet nicht ständig im Blick haben. Deshalb sind Bürger und Anwohner wichtige Hinweisgeber. Gerade, wenn in ihrer Sichtweite ein Schild verschwunden ist. Immer wieder gehen solche Meldungen im Rathaus ein. Das Prozedere, erläutert Jürgen Donner, ist immer gleich: „Wir erstatten immer Strafanzeige. Aber die Polizei hat keinen Ermittlungsansatz.“ Deshalb stelle die Staatsanwaltschaft das Verfahren am Ende ein.

Der Bürgermeister und sein Mitarbeiter vermuten, dass die Schilderdiebe ihre Beute ins Ausland verkaufen. Denn mit den regionalen Schrotthändlern steht die Verwaltung im ständigen Kontakt. „Ein Schrotthändler hat eine Meldepflicht“, betont Jürgen Donner. Nämlich dann, wenn jemand nicht entwertete Straßenschilder zum Kauf anbietet. Muss die Stadt verwitterte Straßen- oder Ortsschilder austauschen, werden die ausrangierten Exemplare bewusst durchlöchert und unkenntlich gemacht.

Zwar habe die Polizei in Twistringen schon einmal einen Anhänger mit Straßenschildern entdeckt. „Aber man konnte sie nicht zuordnen“, so Jürgen Donner. Genau das soll künftig anders sein: Alle Ersatzschilder, die nach den Diebstählen für viel Geld angeschafft werden müssen, erhalten künftig einen QR-Code und sind damit nachverfolgbar.

Weil die Stadt Bassum viel Geld für Ersatzschilder ausgeben muss, kann sie andere Projekte nicht verwirklichen: „Wir wollten touristische Schilder aufstellen. Aber das haben wir uns jetzt verkniffen ...“ Zumal die Verwaltung noch mit einem ganz anderen Problem zu kämpfen hat, das beispielsweise Informationstafeln über Bassumer Sehenswürdigkeiten zerstört. Über und über mit schwarzer Farbe beschmiert ist eine solche Tafel am Bassumer Bahnhof – keine gute Visitenkarte für Reisende. Und davon gibt es leider noch mehr in der Stadt: Seit Ferienbeginn hat die Verwaltung eine Zunahme von Schmierereien in allen möglichen Bereichen festgestellt – Graffiti mit zerstörerischem Charakter.

Der Bauhof, so stellt Jürgen Donner fest, sei mit der Entfernung dieser Farbschmierereien mittlerweile überfordert: „Das ist ein enormer Zeitaufwand.“ Deshalb ist die Stadt gezwungen, eine Reinigungsfirma zu beauftragen – was natürlich mit Kosten verbunden ist: Rund 1 500 Euro sind allein für die Graffiti-Entfernung an einigen wenigen Bushaltestellen fällig, so hieß es. Genau das will die Stadt nicht mehr hinnehmen und freut sich deshalb ebenso über Hinweise auf die Verursacher.

Allein darauf verlässt sie sich aber nicht mehr, sondern lässt den Bahnhofsvorplatz mittlerweile mit Video-Kameras überwachen. Auf diese Weise ist es nach Auskunft des Bürgermeisters in einem Fall schon gelungen, einen Graffiti-Sprayer zu entlarven. Es soll nicht der letzte sein: Christian Porsch würde die Video-Überwachung am Bahnhof gern erweitern.

Hinweise

zur Aufklärung von Schilderdiebstählen, die eine Straftat darstellen, nimmt die Stadt Bassum per Telefon (04242/840) oder E-Mail (info@stadt.bassum.de) entgegen – oder über www.bassum.de in der Rubrik „Sag’s uns einfach!“

Von Anke Seidel