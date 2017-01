Saure Zitronen, Theater und viel Musik

Kulturforum Bassum stellt Halbjahres-Programm vor / „Herr Lehmann“ kommt

+ Der Schauspieler, Kabarettist, Schriftsteller, Komponist und Filmproduzent Heinz Erhardt steht im Mittelpunkt der Veranstaltung: Warum Zitronen sauer wurden. - Foto: dpa

Bassum - Musik, Talk und Theater bilden die Klammer der Veranstaltungen des Bassumer Kulturforums. Gestern stellten Gudrun Lösche, Claus Ulbricht und Berthold Kollschen das Programm von Januar bis Juni vor. Die Tickets kosten 18 Euro im Vorverkauf und 20 Euro an der Abendkasse. Bassum-Talk und das Konzert an Pfingstmontag sind kostenlos.

Sonntag, 22. Januar

Den Auftakt macht – wie bereits berichtet – das Quartett La Finess. Um 17.15 Uhr spielen sie in der Stiftskirche. Das Catering übernimmt das Kirchenteam.

Sonntag, 12. März

„Das Thema und die Gäste vom Bassum-Talk sind noch offen“, sagt Berthold Kollschen. Er verspricht aber, es wird etwas Aktuelles sein. Beginn des anderen Frühschoppens ist um 11.15 Uhr im Vorwerk der Freudenburg.

Freitag, 31. März

Das Schauspiel „Herr Lehmann“ wird auf der Kulturbühne aufgeführt. Fünf Schauspieler vom Schnürschuh-Theater Bremen führen das Stück von Sven Regener auf. 2001 veröffentlichte der gebürtige Bremer seinen ersten Roman, „Herr Lehmann“, der die letzten Monate vor dem Mauerfall in Berlin-Kreuzberg aus der Sicht des Barkeepers Frank Lehmann beschreibt. Er trinkt und labert sich durch Kreuzberg und verliebt sich in Katrin. Sein Freund Karl verliert sich zwischen Kneipe, Koks und Kunst. Zu allem Überfluss kommen seine Eltern aus Bremen zu Besuch.

Regener beschreibt selbstironisch und mit zärtlich- rotziger Nonchalance das Lebensgefühl der späten 80er-Jahre. Gudrun Lösche beschreibt die Inszenierung so: „Die Schauspieler sind nur komisch – wie sie das Stück auf die Bühne interpretieren.“

Sonntag, 30. April

„Bereits zum achten Mal kommen Musiker der Kammerphilharmonie Bremen nach Bassum“, sagt Claus Ulbricht. Das Kammerkonzert im Kapitelsaal des Stifts beginnt um 17.15 Uhr. Es spielen Bettina Wild (Flöte), Marc Froncoux (Violoncello) und Clemens Rave (Klavier). Das Konzert trägt den Titel „Romatik trifft russischen Jazz“. Entsprechend wurden die Lieder ausgewählt. Beispielsweise gibt es zu hören: den „Erlkönig“ in einer Fassung von Bernhard Cossmann oder Werke von Franz Schubert.

Donnerstag, 11. Mai

Auf der Kulturbühne wird um 20.15 Uhr ein Geheimnis gelüftet. Thomas Zinke und Hauke Scholten erklären, warum Zitronen sauer werden. Natürlich ist es kein wissenschaftlicher Aufsatz, sondern bezieht sich auf das Gedicht von Heinz Erhardt. Die Texte und Lieder des Komikers bringen Schauspieler Zinke und Musiker Scholten auf die Bühne. „Heinz Erhardt erklärt die Welt“, so fasst Lösche das Programm zusammen, denn Alltag und Wahnsinn sowie Sinn und Unsinn liegen oft dicht beieinander.

Montag, 5. Juni

Finale Veranstaltung im ersten Halbjahr ist der Auftritt vom Hanse-Swing-Projekt an Pfingsten. Auf dem Gelände vor dem Vorwerk spielen sie ab 11.15 Uhr Open Air.

Dass die Band in Bassum spielt, ist eher zufällig. „Mit Olaf Barkow habe ich in Elmshorn zusammengespielt“, sagt Kollschen. Über Facebook sind die beiden nach Jahren wieder in Kontakt gekommen.

Tickets gibt es bei Papier und Tinte sowie im Bürgerservice. Karten für das Kammerkonzert verkauft aussschließich die Sparkasse in Bassum.

Von Andree Wächter