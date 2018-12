Finale von „Jugend debattiert“ an der OBS: Sachlich, reflektiert und überzeugend

Bassum - Bei „Jugend debattiert“ geht es darum, die Sprachkompetenz zu fördern, Diskutieren zu üben und gesellschaftliche Themen auch unabhängig vom eigenen Standpunkt aus differenziert betrachten zu können – und das Gegenüber mit Respekt zu behandeln. Den Schülerwettbewerb gibt es bereits seit 2001.

In diesem Jahr sind unter Leitung von Alexander Kandt, kommissarischer didaktischer Leiter, auch die Neuntklässler der Oberschule Bassum mit dabei. Schulsieger sind am Dienstag Chantale Schuhmacher und Friedrich Peters geworden. „Die zwei haben positiv überrascht“, meint Kandt. Sie haben sachlich argumentiert und es dabei geschafft, an dem Standpunkt, der ihnen zugeschrieben wurde, festzuhalten, nicht sofort nachzugeben und den Gegner zu überzeugen.

„Das macht total Spaß“, meinte Chantale Schuhmacher. Sie hofft, dass es nicht bei den Debatten bleibt. Das machte sie auch während des Halbfinales deutlich, als sie gemeinsam mit Friedrich ihre Gegner Shirley und Gevorg zum Thema „Kostenloses Essen an Schulen“ besiegte. „Wir sind die Zukunft und müssen noch ziemlich lange in diesem Land leben“, deshalb solle an dieser Generation nicht gespart werden, argumentierte sie.

Das politische Engagement, betont Kandt weiter, sei auch ein Aspekt, der im Zuge des Wettbewerbs gestärkt werden soll. Gerade vor dem Hintergrund, dass derzeit beispielsweise die AfD mit plakativen Parolen versuche, die Bürger von irgendetwas zu überzeugen. „Die Teilnehmer sollen durch das Debattieren auch lernen, Dinge selbstständig und aktiv zu hinterfragen.“

Für die Schulsieger geht es am 30. Januar in Sulingen beim Regionalfinale weiter. Dort müssen die beiden, die an der OBS den Realschulzweig besuchen, gegen andere Neuntklässler aus dem Landkreis antreten. In solchen Netzwerken seien in der Regel hauptsächlich Gymnasiasten vertreten. Umso mehr zeigt Kandt sich über die Schulsieger erfreut. Er wolle mit diesen beiden einen Vorstoß wagen. „Es kann ja nicht sein, dass sich sowas immer nur die Gymnasiasten trauen.“

sil

www.jugend-debattiert.de