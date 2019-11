Rückenwind für die Bahnstrecke zwischen Bassum und Bünde

Bis 15.12. sind wegen Bauarbeiten/Umleitungen in Osnabrück die wenigen Verbindungen Bummelbus&Bahn Sulingen - Rahden - Bielefeld die schnellsten öffentlichen Verbindungen nach Rhein/Ruhr für das Sulinger Land. Viele Regionalzüge und ganze Linien (zB. Nienburg - Minden, Verden - Rotenburg) sind aktuell für Umleitergüter/Fernzüge im Ausfall. Trotzdem schwätzt die Politik in Niedersachsen von fehlendem Bedarf. Schon NRW sieht es anders und hat Rahden - Ströhen - Bassum in ihre Reaktivierungsliste aufgenommen. Umsteigen Zug/Bus wird wegen der Verspätungen und ständig für Baumaßnahmen frisierten elektronischen Fahrpläne immer mehr zu einer Zumutung. Ich würde mir wünschen , das hierüber mit Ziel Verbesserung im Zeichen der Klimadiskussion mehr berichtet würde . Im Hinblick auf die aktuellen Zustände und was sich zum Fahrplanwechsel beim RE Osnabrück - Bremen mit 6 - 8 Minuten im Vergleich 2014 längerer geplanter Fahrzeit für Bus&Bahn Fahrgäste abzeichnet, fehlt im Sulinger Land die umsteigefreie Anbindung an den Fernverkehr, an Unis, Oberzentren mit ihren Arbeitsplätzen und teuren Wohnungen.