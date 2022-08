Rock-Klassiker an der Oberförsterei

Zum Treffpunkt für Freunde von Rock-Klassikern wird beim CCR-Revival-Konzert die Oberförsterei in Neubruchhausen. © Kai Uwe Bohn

Wie ein Magnet hat das CCR-Revival-Festival die Besucher angezogen. 400 Besucher Gäste erlebten in Neubruchhausen einen unvergesslichen Abend

Neubruchhausen – „Ein lauer Sommerabend, eine großartige Kulisse, erstklassig gespielte Rockmusik: Manchmal ist das Leben einfach perfekt ,angerichtet’, und dann geht die Post ab“, beschreibt Uwe Bohn einen ganz besonderen Abend an der Oberförsterei in Neubruchhausen. Die CCR Revival Band hat mehr als 400 Besucher zum Open-Air-Konzert nach Neubruchhausen gezogen – die Veranstalter können also einen Erfolg für sich verbuchen.

Dort gab sich nach 2018 zum zweiten Mal die CCR Revival Band die Ehre. Und viele, die schon vor vier Jahren dabei gewesen waren, hatten sich auf diesen „Gig“ gefreut. Der Heimatverein Neubruchhausen hatte das Konzert mit einer großen Helferschar organisiert.

„Was wir mit solch einer Veranstaltung erreichen wollten, ist in Erfüllung gegangen: Rockfans zum Tanzen und zum Schwelgen zu bringen und den Menschen hier im Dorf ebenso wie unseren Gästen von nah und fern einen großartigen, entspannten Abend zu verschaffen“, freute sich Heimatvereins-Vorsitzender Hans-Hermann Schrader. „Was die CCR Revival Band hier wieder abgeliefert hat, war allererste Sahne.“ Ohne den Hauch eines Zweifels fügte er hinzu: „Von denen, die hier waren, wird man keine andere Meinung hören.“

Da ging die Post ab

Und tatsächlich ging vor dem wunderschönen Fachwerk-Ensemble der Alten Oberförsterei innerhalb kürzester Zeit die Post ab. Die Band aus Minden heizte ein, was Bass, Gitarren und Schlagzeug hergaben. Hey Tonight, Bad Moon Rising, Proud Mary, Down on the Corner – ein klassischer Rocktitel, ein Ohrwurm jagte den nächsten. Keine Musik, um sitzen zu bleiben: „Normalerweise brauchen die Leute ja immer etwas, bis sie sich vor die Bühne trauen, aber ich habe schon beim dritten Lied getanzt“, meinte Irene Lahmeyer aus Neubruchhausen. Sie hatte Nachholbedarf: „Beim ersten Auftritt der Band 2018 konnte ich genau das wegen eines Bänderrisses nicht tun. Aber das ist die Musik meiner Jugend, da kann ich gar nicht still sitzen.“ Sprach’s und verschwand wieder auf das Kopfsteinpflaster-Parkett vor der Bühne.

Ähnlich ging es auch Caro Lange aus Diepholz, die zusammen mit einer Freundin extra wegen der CCR Revival Band eine längere Anfahrt in Kauf genommen hatte. „Ich war auch schon 2018 hier und kenne die Band gut, fahre immer wieder mal hin, wenn sie in erreichbarer Nähe auftritt. Die vier Jungs sind unglaublich professionell. Man merkt, dass sie schon seit vielen Jahren zusammenspielen – da sitzt jeder Ton, jeder Griff. Und die wissen genau, wie sie ihr Publikum in Bewegung bekommen.“ Außerdem gefalle ihr die Alte Oberförsterei richtig gut: „Ein wunderschöner Hintergrund für solch ein Konzert!“

Hey Tonight

Dass aus der begeisterten Menge viel von der Energie zurückkam, die auf der Bühne investiert wurde, merkten natürlich auch die Musiker. „Das war einfach super hier. Wer hier war, weiß, was ich meine. Einfach wunderschön – vielen, vielen Dank“, fasste Sänger und Gitarrist Peter „Willie“ Wilcek den Abend mit seiner Band zusammen.

Hey Tonight: Legendäre Hits von CCR prägen einen unvergesslichen Abend. © Privat