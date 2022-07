Rock, Country und Summertime-Songs in Bassum

Von: Anika Seebacher

Laden im August zu Open-Air-Musik ein: (v.l.) Hannelore Vogt, Anke Schulz und Hans-Hermann Schrader freuen sich auf die Konzerte, die in der Reihe des Gartenkultur-Musikfestivals in Bassum stattfinden. © Anika Seebacher

Gleich drei Freiluftkonzerte bieten im Rahmen des Gartenkultur-Musikfestivals Lieder für jeden Geschmack.

Bassum/Neubruchhausen – Rockige Songs, Lieder mit Einflüssen aus der Gospelszene und Stücke in Richtung New-Country-Pop gehören zu der großen Bandbreite, auf die sich die Besucher des Gartenkultur-Musikfestivals in Bassum im August freuen dürfen. Drei Open-Air-Konzerte sind im Rahmen der diesjährigen Auflage der beliebten Musikveranstaltung für die Stadt geplant.

Los geht es mit den Freiluftveranstaltungen am Freitag, 19. August, mit Rockmusik vom Feinsten. Die CCR Revival Band tritt an der Alten Oberförsterei in Neubruchhausen auf. Einlass ist ab 19 Uhr, das Konzert beginnt gegen 20 Uhr. „Die Band aus Minden hat schon 2018 die Besucher in Neubruchhausen begeistert“, sagt Hans-Hermann Schrader, Vorsitzender des Heimatvereins Neubruchhausen. Die Musiker selbst seien wiederum von der Location an dem zentral gelegenen Gebäude der Ortschaft überzeugt worden und hätten bei der Anfrage sofort zugesagt, dort wieder aufzutreten. „Ich freue mich auf einen gemütlich-rockigen Abend“, lädt Schrader ein und verrät, dass auch an Essen und Getränke gedacht ist. So kommt mit dem Team von Glutrausch Streetfood-Feeling an der Alten Oberförsterei auf. „Das passt zum Ambiente des Abends“, ist Schrader überzeugt. Und für den Fall, dass es regnen sollte, werden ihm zufolge große Schirme aufgestellt.

Vorverkauf für CCR Revival Band hat begonnen

Der Kartenverkauf für den Auftritt der CCR Revival Band hat bereits begonnen. Tickets gibt es bei Lebensmittel Bothe, Bäcker Meyer und beim Restaurant Zum Mühlenteich in Neubruchhausen sowie telefonisch bei Raimund Schrader (0173/2380151) und Maik Dannemann (0160/1000030). „Eine Abendkasse gibt es nicht“, informiert Hans-Hermann Schrader. Wer eines der insgesamt 400 gedruckten Tickets kaufen möchte, sollte sich also beeilen.

Keine Karten sind indes für das Konzert von Ann Doka & Band erforderlich. Die Singer-Songwriterin aus Stuhr tritt am Samstag, 20. August, bei freiem Eintritt auf der Bühne der Konzertmuschel an der Freudenburg in Bassum auf. Ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) bringt sie mit ihrem New-Country-Style einen Hauch von Nashville in die Lindenstadt und erzählt den Besuchern des Freiluftkonzerts mit ihren ehrlichen Songs Geschichten und Gegebenheiten aus ihrem Leben.

Kultursommer im Park der Freudenburg

Genau eine Woche später, am gleichen Ort, laden die Bassumer Landfrauen zu ihrem Kultur-Sommer ein. Für die Veranstaltung am Samstag, 27. August, mussten sie kurzfristig ein neues Programm auf die Beine stellen, berichtet Hannelore Vogt. „Leider haben sich Mitglieder der ursprünglich geplanten Band verletzt und können nicht auftreten. Aber wir haben einen tollen Ersatz gefunden“, sagt Vogt. So kommt nicht, wie noch im Flyer zum Gartenkultur-Musikfestival angekündigt, die Formation Büttner‘s Best Choice, sondern die Band Greyhound. Ab 15 Uhr werden die lokalen Musiker und Sänger an der Freudenburg Lieder aus ihrem aktuellen Summertime-Programm präsentieren.

Um dem Veranstaltungsort anlässlich des 75-jährigen Jubiläums des Landfrauen-Vereins Freudenberg-Bassum einen würdigen Rahmen zu verleihen, stellen die Organisatorinnen Tische vor der Konzertmuschel auf. Dort können die Gäste ihr Picknick genießen und der Mischung aus Pop, Rock, Gospel und Country lauschen, lädt Hannelore Vogt zu einem musikalischen Nachmittag auf das Gelände der Freudenburg ein.

Greyhound springt ein

An dem Nachmittag wird ein Hut für die Band rumgehen. Zwecks Planung ist eine Anmeldung für das ansonsten kostenfreie Konzert bis zum 15. August erforderlich. Anmeldungen von Vereinsmitgliedern nehmen die jeweiligen Ortsvertreterinnen der Landfrauen, von allen anderen Interessierten Hannelore Vogt unter Telefon 04241/4232 oder per E-Mail an hannelore.vogt1954@ gmail.com entgegen.