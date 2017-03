Bassumer Grundschule Petermoor feiert 20-jähriges Bestehen

Bassum - Von Michael Walter. Festakte sind ja mitunter ein bisschen sssteif. Beim 20.Geburtstag der Grundschule Petermoor in Bassum war das gestern anders. Dafür hatten nicht zuletzt die Kinder der Klasse 1 a gesorgt. Sie hatten das Festprogramm mit einem ansehnlichen Mix aus Musik, Tanz, Sportgymnastik und Akrobatik eröffnet und damit die Grundlage für die lockere, gelöste Atmosphäre gelegt, in der sich der weitere Verlauf entfalten konnte.

Rhythmisches Klatschen mittendrin und lauter Beifall am Ende dieses Warmmachers war der Lohn für eine Vorführung mit Niedlichkeitsfaktor 10 vor gut 200 Gästen in der Aula. Kinder, Eltern, Ehemalige und geladene Gäste. Schnittmengen durchaus vorhanden.

+ Ursula Buchwald-Wachendorf - mwa Bürgermeister Christian Porsch ließ in seinem Grußwort die Vergangenheit der Schule aus der Sicht eines Elternteils Revue passieren: Er hatte selbst zwei Kinder an dieser Schule, hat somit acht Jahre Elternerfahrung, davon sieben als Mitglied des Schulvorstands. Vier Personen seien ihm dabei besonders aufgefallen, die das Bild der Schule für ihn geprägt haben: Die ehemaligen Hausmeister Herbert Lampe, Hans-Jürgen Bischof und Carsten Schwemme sowie Sekretärin Kerstin Grüppemeyer, „die gute Seele der Schule“, so Porsch.

Den Rückblick auf die Entstehungszeit der Grundschule überließ Porsch dem damaligen Verwaltungschef und späteren Landrat Gerd Stötzel: „Wir hatten damals kein Geld und keine Zeit“, erzählte der. Die Grundschule an der Mittelstraße platzte aus allen Nähten und die Landesschulbehörde saß der Stadtverwaltung im Nacken.

„Die Schule ist billiger geworden, als wenn wir sie selbst geplant hätten“

„Da hatten wir eine völlig verrückte Idee: Wie wäre es, wenn wir einfach eine Schule nachbauen, die es irgendwo schon gibt und für die es fertige Pläne gibt?“ Bei Kopenhagen ist man damals fündig geworden. Die Stadt kaufte dem verantwortlichen Architekten die Pläne ab. Aber der Landkreis bestand, streng nach Vorschrift, auf dem üblichen Plan- und Ausschreibungsverfahren.

Stötzel musste einige Überzeugungsarbeit leisten. Aber es hat sich gelohnt. „Die Schule ist billiger geworden, als wenn wir sie selbst geplant hätten. Und dass sie eine Zwillingsschwester in Dänemark hat, hat ihr immer gut gefallen.“

Trotzdem wäre das Projekt Petermoor fast noch gescheitert: Der Landkreis verweigerte die Baugenehmigung, weil der obligatorische zweite Fluchtweg fehlte. „Dabei ist die ganze Schule doch ein einziger Fluchtweg“, verwies Stötzel auf die bewusst niedrig konstruierten Fensterbrüstungen. Und weil mehr als die Hälfte der Fenster auch noch nach außen aufgehen, hatte der Landkreis dann doch ein Einsehen.

Erinnerung an das große Engagement

Eine späte Genugtuung habe Stötzel dann später als Landrat – und damit Chef der Kreisverwaltung – erlebt. „Weil ich den handelnden Personen schon als Bürgermeister von Bassum sagen konnte, dass sie nicht ganz dicht in der Birne wären.“

Gründungsrektorin Ursula Buchwald-Wachendorf erzählte, wie sie damals mit Mann und jüngstem Sohn über die Baustelle geschlichen ist: „Die Fenster waren noch nicht drin, und ich war sofort verliebt. An dieser Schule wollte ich arbeiten. Und sie riecht noch immer so wie früher: Nach Heimat.“

Buchwald-Wachendorf erinnerte an das große Engagement, das Eltern und Kollegium bei der Gestaltung der Außenanlagen zeigten. An die Waldklassen, an die ersten Versuche mit Englisch an einer Grundschule. „Es gibt auf Youtube noch immer ein Video von einem Sketch, den die Kinder damals aufgeführt hatten.“ Und von der Entwicklung zu einer der ersten ganztägigen Grundschulen weit und breit.

Grußworte überbrachte auch Fred Bleydorn, der damals als Elternvertreter den Förderverein der Grundschule mitbegründet und als Vorsitzender lange geleitet hatte.