Ein Kranz für das Naturbad

Von: Fabian Pieper

Teilen

Kerzengerade steht der Kranz für das Naturbad in Bassum. © Fabian Pieper

50 Gäste feiern in Bassum Richtfest des Großprojekts

Bassum – Eröffnet wird das umgestaltete und modernisierte Naturbad in Bassum in diesem Jahr noch nicht. Aber immerhin das Richtfest hat das aus zwei miteinander verbundenen Baukörpern bestehende neue Technik-, Gastronomie- und Sanitärgebäude seit Freitagnachmittag hinter sich.

Und nicht nur das Planungs- und Bauvorhaben des Großprojekts war eine Gemeinschaftsaktion. Auch beim Aufstellen des Richtkranzes halfen die rund 50 von der Stadt Bassum offiziell geladenen Gäste zwar nicht mit Tat, dafür aber mit gut gemeintem Rat mit. Schließlich soll der Kranz ja auch kerzengerade über dem Neubau thronen.

„Der steht schief!“, riefen die Anwesenden mehrfach, während die beiden Zimmermänner den sehr kopflastigen Holzbalken auszurichten versuchten. Bürgermeister Christian Porsch lotete das Vorhaben mit einer an einem Stück Schnur befestigten Flasche Schnaps und fachmännischem Augenmaß aus. Dennoch ging mehrfach ein Raunen durch die Menge, als der Kranz scheinbar zu kippen drohte. Dann aber schlugen die Handwerker im offenbar passenden Moment die Nägel in das Material, und mit dem Ergebnis schienen augenscheinlich alle anwesenden Gäste sehr zufrieden.

Zuvor war es der Bürgermeister, der im Namen der Stadt all denen verbal kräftig die Hand schüttelte, die am Bauprojekt beteiligt sind und waren. Mit einem Blick in die Runde stellte er fest: „Die Anzahl der Gäste macht deutlich, dass es ein Gemeinschaftsprojekt ist.“ Gerade das freue ihn sehr.

Dann legte er los. Porsch dankte der Äbtissin des Stifts, Isabell von Kameke, die als Grundstückseigentümerin „mit viel Fachwissen und Pfiffigkeit“ ihren Teil zum Gelingen beigetragen habe. Auch dem Rat der Stadt sprach er seinen Dank aus. Aus dessen Reihen sei die Bedingung gekommen, den Verein zum Erhalt der Bassumer Bäder zu gründen. Er lobte zudem das Bäderteam, das sich mit der geplanten Eröffnung im kommenden Jahr auch um das Naturbad kümmern werde. Auch die Architekten, Baufirmen, die AWG, die Feuerwehr, die DLRG, die Nachbarn, natürlich die Schlagermusik hörenden Handwerker und einzelne besonders aktive Akteure fanden in Porschs Rede Erwähnung. Zum Schluss klopfte er auch noch Norbert Lyko auf die Schulter, der als ehemaliger Erster Stadtrat das Projekt anschob und dessen Entstehung er nun trotz seiner Pensionierung weiterhin federführend begleitet.

Zurück zum mittlerweile perfekt ausgerichteten Richtkranz. Dazu gehört auch immer eine feierliche Rede der Handwerker. Und sie sprachen allen aus der Seele: „Wem dieses wunderschöne Gebäude nicht gefällt – der stelle etwas Besseres in die Welt.“