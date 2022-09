Rheuma-Liga Bassum: Ein Verein in Nöten

Von: Fabian Pieper

Teilen

Das Gebäude am Bramstedter Kirchweg. Die Bassumer Rheumaliga ist dort seit April 2018 untergebracht. Ende des Jahres muss sie raus. © Fabian Pieper

Die Rheumaliga Bassum hat ein Problem: Sie muss ihre Räume am Bramstedter Kirchweg zum Jahresende räumen, da das Gebäude verkauft werden soll. Bis dahin braucht der Verein eine neue Bleibe, in der die Mitglieder sich bewegen und treffen können. Bleibt die Suche erfolglos, würde ein Großteil des Vereinsangebots entfallen.

Bassum – Dunja Carl ist verzweifelt: „Ich war geschockt und war den ganzen Tag völlig fertig“, sagt die Leiterin der Bassumer Arbeitsgruppe der Rheuma-Liga. Sie sitzt in dem großen Raum, der von der Rheuma-Liga als Treffpunkt genutzt wird für ihren Gesundheits- und Rehasport, für Funktionstraining und Kaffeenachmittage – noch. Denn Dunja Carl spricht von dem Tag vor gut zwei Wochen, an dem ihr die Kündigung des Mietvertrages zum Jahresende mitgeteilt wurde. Eine neue Bleibe muss her, und die Zeit drängt.

„Man denkt, bis Ende Dezember ist noch eine Menge Zeit“, sagt Dunja Carl kopfschüttelnd und fügt dann hinzu, dass dem nicht so ist. Denn die Anforderungen der Arbeitsgruppe an ihre Räume sind sehr speziell. Ebenerdig, ohne viele Stufen sollten sie sein. Für die Gruppenarbeiten wird ein Raum von mindestens 70 Quadratmetern benötigt, zudem braucht die Rheuma-Liga je einen Raum zum Lagern und für Büroarbeiten sowie eine kleine Küche und Toiletten. Und eine halbwegs zentrale Lage ist notwendig. Das alles hatte sie 2018 am Bramstedter Kirchweg 27 gefunden.

Sucht fieberhaft nach einer passenden Bleibe: Dunja Carl. © Pieper, Fabian

Zuvor war die Gruppe knapp 14 Jahre in einem Gebäude an der Kirchstraße beheimatet. Dann kam allerdings die Nachricht, dass das Gebäude abgerissen werden soll und die Mieter ausziehen müssten. Vom 1. Januar bis zum 31. März 2018 fand die Rheuma-Liga beim TSV Bassum ein Quartier, ehe sich durch eine glückliche Fügung die Möglichkeit bot, am Bramstedter Kirchweg sesshaft zu werden.

Den damaligen Führungskräften Elke Aust und Günter Tieke war über Mundpropaganda zugetragen worden, dass die Räume, in denen sich zuvor unter anderem ein Dentallabor befunden hatte, leer standen. Die Vermieter erwiesen sich als entgegenkommend und ließen die beinahe wie für sie gemachten Räume zu günstigen Konditionen anmieten, für die unter Mitgliedermangel leidende Rheuma-Liga Bassum ein Glücksfall.

Doch nun wollen laut Dunja Carl die Kinder der Vermieter – einem älteren Ehepaar aus Bassum – die Immobilie verkaufen. Für die Rheumaliga ist das schlecht, denn: „Wir können nicht absehen, ob sich ein Käufer findet, der uns weiterhin als Mieter behält.“ Zunächst sei die mündliche, Mitte vergangener Woche auch die schriftliche Kündigung des Mietverhältnisses gekommen.

Noch nicht alle Mitglieder über die bevorstehenden Veränderungen informiert

Seitdem sind Dunja Carl und ein paar ihrer Mitstreiter fieberhaft auf der Suche. Doch aufgrund der Anforderungen, die die Rheuma-Liga hat, ist sie sich sicher: „Das wird schwierig.“ Zudem seien noch nicht alle Mitglieder über die bevorstehenden Veränderungen informiert.

Was würde das für die Bassumer Arbeitsgruppe bedeuten? „Dann könnten wir keine Trockengymnastik, also kein Funktionstraining und keinen Rehasport sowie keine Kaffeenachmittage und Treffen mehr anbieten“, malt Dunja Carl ein finsteres Bild. Dann bliebe nur noch die Wassergymnastik übrig – die allerdings derzeit unter den aus Energiespargründen deutlich gesenkten Wassertemperaturen im Hallenbad Bassum leidet (wir berichteten). Für den unter Mitgliederschwund leidenden Verein, der bereits zur Hochphase der Corona-Pandemie kaum noch Kurse anbieten konnte, wäre das eine zusätzliche Belastung.

Senioren würden auf der Strecke bleiben

Doch die Leidtragenden wären weniger der Verein als vielmehr dessen verbliebene Mitglieder, betont Dunja Carl: „Ich habe ganz, ganz stark das Gefühl, dass unsere Senioren auf der Strecke bleiben.“ Deshalb wollen sie und die anderen Führungskräfte der Bassumer Rheuma-Liga nicht aufgeben und suchen fieberhaft nach einer Lösung. Auf die Frage, wie optimistisch Dunja Carl ist, dass sich rechtzeitig etwas Passendes finden lässt, pustet sie kurz durch und antwortet dann: „Ich hoffe auf ein Wunder ...“