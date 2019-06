Die Vorbereitungen für den „Mittsommertraum“ sind abgeschlossen

Bassum - Es ist die erste große Abendveranstaltung, die sie organisiert. Aufgeregt ist Claudia Voss aber nicht. Eher vorfreudig gespannt. Denn so etwas gab es in Bassum noch nicht, erzählt die neue Frau für Kultur. Gemeinsam mit Ulf Kehlenbeck, der die Organisation des Orchester Flutes & Percussion leitet, plant Voss seit März den Mittsommerabend an der Freudenburg.

Am Samstag, 22. Juni, um 21 Uhr beginnt das Konzert, drum herum sollen die Besucher picknicken und den längsten Tag des Jahres genießen. „Wer kein eigenes Picknick mitbringen möchte, bekommt auch vor Ort etwas zu essen und zu trinken“, erzählt Voss. Allerdings stehen an dem Tag nicht die üblichen Bier- und Wurstbuden auf dem Gelände. Stattdessen können die Gäste sich mit Flammkuchen und Wein versorgen. Ein wenig feiner als gewöhnlich, bestätigt Voss.

Die Musik sei sehr vielseitig, erzählt Kehlenbeck. Das 35-köpfige Orchester besteht aus Percussion-Instrumenten und Querflöten – von der 30 Zentimeter kleinen Piccolo-Flöte bis hin zur 2,50 Meter langen Kontrabassflöte. Auf ein Genre legt sich das Orchester nicht fest. Sie präsentieren eine Mischung aus Chorälen, Pop, Film- und Musicalmusik. Die Zusammensetzung der Instrumente und die Auswahl der Stücke sei nicht immer so gewesen, erzählt Kehlenbeck, der selber Schlagzeug spielt. Die Gruppe habe sich 1978 gegründet, damals noch als Spielmannszug. Ab 1995 ging es dann aber in eine andere Richtung. „Wir hatten keine Lust mehr auf Laternenumzüge und Schützenfeste“, berichtet Kehlenbeck. Die Umgestaltung habe gerade den Älteren zuerst nicht zugesprochen. Doch damit einherging auch die Möglichkeit, im Sitzen zu spielen und an der Qualität der Musik zu feilen, die sehr gut sei.

Die Spieler sind zwischen 17 und 55 Jahren alt, was Kehlenbeck zufolge recht alt sei. „Wir bekommen die Ganztagsschulen zu spüren, die Kinder haben keine Zeit mehr für so etwas“, meint er, der selbst seit der Gründung vor 41 Jahren mit macht. Doch diejenigen, die mit spielen, seien mit Herz dabei, kommen sogar von weit her angereist für den Auftritt. „Einige kommen aus Bonn oder Marburg“, weiß er.

Eintritt erheben die Veranstalter nicht. Der Grund dafür sei ein logistischer. „Wir haben keine Lust, auch noch alles abzusichern und Einlasskontrollen zu stellen“, so Kehlenbleck. „Das sind nicht wir.“ Das Orchester wolle einfach spielen, das tun, was es am besten kann.

Insgesamt soll der Auftritt zwei Stunden dauern, inklusive Pause. Die Veranstalter werden das Gelände mit hübscher Beleuchtung ausstatten. Gegen Dämmerung soll diese dann nach und nach richtig zur Geltung kommen, sagt Voss. „Das wird sicher eine tolle Atmosphäre und sehr lebhaft.“ Willkommen sind Personen jeden Alters, fügt sie hinzu. Und auch wenn das Ambiente zwanglos sein soll, stehen die Musik und das Zuhören im Vordergrund, betont Voss. Vor allem, weil es sich um einen besonderen Auftritt handelt. Eine Nische. „Wir sind nicht Johannes Oerding oder so“, so Kehlenbeck. Er weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, als Flötenorchester an einem Ort wie der Freudenburg spielen zu können. Aber Voss habe sich die Musik angehört. „Diese Mischung aus Flöten und Percussion ist sehr spannend“, sagt sie begeistert. „Das kannte ich noch nicht“,

Soweit ist alles erledigt, die Vorbereitungen laufen nach Plan. Die Stadt hat Werbung gemacht, hofft auf viele Zuschauer und ein buntes Publikum. „Der Rest liegt jetzt nicht mehr in meiner Hand“, sagt Voss. Vor allem bei einer Sache hoffe sie auf Glück: „Das Wetter muss gut werden. Aber bisher habe ich eine 100-prozentige Gut-Wetter-Verbindlichkeit gezeigt“, sagt sie lachend, mit Hinblick auf die eine Veranstaltung, die sie bisher geplant hat, bei der das Wetter gut war. Aber es ist Mittsommernacht, deshalb „gehen wir einfach davon aus, dass es schön wird“.