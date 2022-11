„Respekt ist der Umgang miteinander“: Jennifer Fricke über eine neue Fortbildung an Bassumer Grundschulen

Von: Marcel Prigge

Zusammenhalt, Dialog und einen geschätzten Umgang miteinander versuchen die Lehrer der Bassumer Grundschulen Mittelstraße und Neubruchhausen ihren Schülern beizubringen. Nach dem Respekt-Trainingsprogramm bekommen Lehrer als auch Schüler ein Respekt-Armband geschenkt. © Familienzentrum Bassum

Wie und wann lernt man eigentlich den Umgang mit anderen Menschen? Schon in frühen Jahren, weiß die Schulsozialarbeiterin Jennifer Fricke. Im Interview erklärt sie, wie eine neue Lehrer-Fortbildung an Bassumer Grundschulen Kindern Respekt vermittelt werden soll und worauf es bei der Kommunikation miteinander ankommt.

Bassum – Achtung, Wertschätzung und nicht zuletzt der Umgang miteinander: Respekt gegenüber anderen zu haben, ist ein Wert, der möglichst schon in jungen Jahren vermittelt werden sollte. Dieser Meinung ist auch Jennifer Fricke. Die Schulsozialarbeiterin erläutert, worauf es beim respektvollen Umgang ankommt und erklärt, wie das neue Respekt-Programm, das ab der dritten Klasse an Bassumer Schulen gelehrt wird, bei der Werte-Vermittlung helfen kann. Die Fragen stelle Marcel Prigge.

Frau Fricke, wer sind Sie und was macht Ihre Arbeit mit Kindern aus?

Schulspeziell aktiv bin ich seit 2019 und in einer halben Stelle tätig. Studiert habe sich soziale Arbeit und wohne seit 2017 in Bassum. Ich arbeite vor allem am Kind, unterstütze Kinder und deren Familien, helfe bei Anträgen und manchmal beim Bürokraten-Deutsch. Ich bin auch viel in den Klassen tätig und mache Sozialübungen und versuche, das Thema Respekt näherzubringen. Dafür bin ich gerade beratend tätig und unterstütze das Respekt-Programm der Grundschulen Mittelstraße und Neubruchhausen.

Was genau ist das Respekt-Programm?

Das Respekt-Projekt ist eine gute Präventionsmöglichkeit, der Respektlosigkeit vorzubeugen. Es zielt darauf ab, den Kindern in der Schule das Grundlegende näherzubringen. Gemeinsam erarbeitete Umgangs-Regeln und Übungen dazu können solche Grundlagen sein. Wichtig ist dabei, nichts unbedingt vorzuschreiben, sondern mit den Kindern in den Dialog zu treten. Am 10. und 11. Oktober hatten die Lehrer eine schulinterne Fortbildung dazu. Das Thema ist für sie nicht nur täglich von Bedeutung, es ist ihnen auch persönlich wichtig. Nun ist das Respekt-Projekt in den dritten und vierten Klassen an der Mittelstraße und Neubruchhausen gestartet und die Rückmeldung der Lehrer ist sehr positiv. Die Kinder kommen ins Reden und man merkt, wie sehr sie das Thema beschäftigt.

Wieso ist Respekt im Schulalltag so wichtig?

Wenn man nicht respektvoll miteinander umgeht, funktioniert gar nichts mehr. Respekt ist am Ende der Umgang miteinander. Das ist besonders spannend, wenn man bedenkt, dass jedes Kind anders aufgewachsen ist. Auch treffen in einer Schulklasse viele Kulturen aufeinander. Es liegt aber an der Unterschiedlichkeit jedes Einzelnen, aufgrund seiner Sozialisierung in jeder Form, dass manche Kinder am Anfang nichts mit dem Begriff Respekt anfangen können. Sie verbinden den Ausdruck dann mit den Begriffen Angst oder Autorität und Unterdrückung. Respekt ist aber mehr als das.

Jennifer Fricke ist in beratener Funktion im Respekt-Programm tätig. © Seebacher

Wie kann man Kinder dann den richtigen Respekt-Begriff lehren?

Jede Klasse ist anders. Aber grundsätzlich geht es immer um das Verständnis. Man lehrt die Kinder, andere so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Am Ende ist es dann auch nicht mehr wichtig, aus welchen Verhältnissen oder aus welcher Kultur das Kind kommt, denn das ist etwas, was alle Kinder genau so sehen. Deshalb lernen wir auch vermeidliche Kleinigkeiten wie dem gegenseitigen Guten-Morgen sagen.

Und das hat wieder etwas mit dem Dialog untereinander und der Kommunikation zu tun?

Genau. Auch Streitschlichter können eine gute Möglichkeit für einen Dialog untereinander sein. Manchmal ist es von Kind zu Kind einfacher als eine Lehrerin einzubinden. Kinder haben manchmal auch einen ganz anderen Blick auf so etwas. Streitschlichter können beispielsweise eingreifen, wenn es Missverständnisse unter ihren Klassenkameraden gibt. Das sind eher Sachen, die eventuell auch wieder von alleine vergehen können. Für alles andere – also größere Tätigkeiten – sollte sich der Lehrer kümmern.

Hat sich der Umgang mit Respekt in den Grundschulen Ihrer Meinung nach im Laufe der Zeit verändert?

Das kann ich gar nicht genau sagen. Mir persönlich fehlt manchmal der Respekt. Aber oftmals liegt es am Missverständnis des Begriffs. Da geht es aber eher um das Nicht-Zuhören oder das gegenseitige Beleidigen der Kinder untereinander. Gewalt ist natürlich immer ein Thema mit der zentralen Frage: Wo hört der Spaß auf? Aus einer Neckerei kann so schon einmal ein Streit entstehen. Aber wenn man das frühzeitig als Kind erkennt, dann kann jeder etwas dagegen tun. Auch deshalb ist die Sozialarbeit an Grundschulen so dankbar. Da hat man noch die Chance, den Kindern grundlegende Werte der Gesellschaft beizubringen.

Gibt es etwas, was Eltern ihren Kindern beibringen können?

Jedes Kind ist anders, aber es wäre schon gut, den respektvollen Umgang zu Hause beizubringen. Das kann man im Schulalltag aber nicht voraussetzen. Prinzipiell ist es immer gut, wenn ein Kind vorher im Kindergarten war, da sie dort aufgrund des Umgangs mit andern Kindern noch einmal anders sozialisiert werden. Aber ob das der ultimative Tipp ist, kann ich nicht sagen. Jeder tickt anders. Das ist generell mit der Sozialarbeit und dem Respekt-Programm so. Da ist nichts in Stein gemeißelt. Es ist ein individuelles Arbeiten mit den Kindern, die auch immer ihre eigenen Probleme in den jeweiligen Klassen haben. Das ist aber auch das Schöne an meinem Job. Ich sehe und erlebe so jeden Tag etwas anderes.