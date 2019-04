Bassum bekommt eine Reparatur-Café

Warum sollte man eine Kaffeemaschine wegschmeißen, nur weil der Schalter nicht funktioniert? Warum einen Radio-CD-Spieler entsorgen, dessen CD-Laufwerk nicht vernünftig arbeitet? Das fragen sich Bassums Agenda-Beauftragte Reinhild Olma und sieben künftige Reparateure, die demnächst ein Reparatur-Café in Bassum anbieten werden.

Bassum – Von Uter Schiermeyer. Ab dem 27. April wollen sie einmal monatlich elektrische Kleingeräte und andere erhaltenswerte Gegenstände vor dem Mülleimer bewahren. Dazu treffen sie sich im Werkraum des Jugendhauses Fönix am Petermoor.

„Die Idee zum Reparaturcafé entstand aus dem Stadtentwicklungsprozess heraus“, berichtet Bürgermeister Christian Porsch im Pressegespräch. Es gehe dabei um Nachhaltigkeit, um Müllvermeidung und letztlich auch um Klimaschutz.

Nachdem die Idee geboren war, habe man zunächst mit ortsansässigen Elektrofirmen gesprochen, man wollte ja nicht zu diesen in Konkurrenz treten, so der Bürgermeister. Die Firmen hatten keine Probleme mit einem ehrenamtlichen Reparaturservice. „Diese kleinen Reparaturen, die wir durchführen, bieten die Firmen gar nicht an“, weiß Heinz Ahlering. Der Bramstedter Elektroniker war der erste, der sich auf die Anfrage der Arbeitsgruppe des Stadtentwicklungsprozesses gemeldet hatte.

Auch Rolf Polder überlegte nicht lange und schloss sich schnell dem Projekt an. „Mittlerweile gibt es sieben Reparateure, die alle aus dem Elektronikbereich kommen. Andere Gewerke sind natürlich auch gern gesehen“, sagt Reinhild Olma. „Vielleicht gibt es ja noch Freiwillige, die nähen können.“

Werkstatt und Ort für Kommunikation

Es soll aber nicht nur eine Werkstatt, sondern auch ein Kommunikationszentrum sein, wünscht sich Olma. Im vorderen Bereich des Jugendzentrums könne an den Samstagvormittagen das Café eingerichtet werden. „Hierzu würden wir uns sehr über Kuchenspenden freuen.“

Weitere Helfer als „Empfangspersonal“ und für die Abwicklung der Kaffeetafel werden ebenso gesucht.

Interessierte können sich über den Bürgerservice der Stadt (04241/840) mit Reinhild Olma in Verbindung setzen.

Heinz Ahlering, Rolf Pohler und Reinhard Peukert freuen sich schon sehr auf den ersten Termin. „Wir haben keine Ahnung, was kommt; aber alles, was man machen kann, wird auch gemacht“, verspricht Ahlering. „Wenn wir allerdings erfahren, dass ein Ersatzteil teurer ist als ein neues Gerät, dann müssen auch wir wegschmeißen.“ Es sei denn, der Eigentümer hänge sehr an einem Gegenstand und wünsche sich darum eine Reparatur.

Ersatzteile müssen mitgebracht werden

Die Ersatzteile müssen die „Kunden“ allerdings selber besorgen. Der Service kostet nichts – die Tüftler bitten lediglich um eine Spende. „Jeder sollte das geben, was es ihm wert ist.“ Und mit Keksen oder Kuchen könne man sie gut bei Laune halten, fügen die drei lächelnd hinzu.

„Angenommen wird alles, was man mit zwei Händen tragen kann“, sagt Reinhard Peukert, der schon Erfahrungen mit Reparaturcafés hat. Peukert arbeitet auch im Barnstorfer Reparaturcafé mit und steht mit Aktiven in Syke in Kontakt.

„Wir haben einfach Spaß am Reparieren und die Zeit, einmal im Monat so etwas anzubieten, haben wir auch übrig“, antwortet Ahlering nach der Frage nach seinem Ansporn.