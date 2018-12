Rennstrecke für „Marienkäfer“

Nordwohlde - Von Julia Kreykenbohm. Große Augen und staunendes Schweigen bei den Kindern der neuen Krippe in Nordwohlde. Ein Pulk von Erwachsenen schiebt sich in ihren Bewegungsraum. „Plötzlich ist es so still“, sagt Erzieherin Olga Ludwig schmunzelnd, die seit November acht Kinder gemeinsam mit ihrer Kollegin Marleen Burghardt betreut. Zwei kommen aus Bramstedt, eines aus Dimhausen, die übrigen alle aus Nordwohlde. Eine dritte Kraft stößt voraussichtlich im Frühjahr zum Team.

Die wird auch gebraucht, denn 2019 gesellen sich noch drei weitere „Marienkäfer“ hinzu – so der Name der Gruppe. „Wir leben uns hier ein, und die Kinder fühlen sich wohl“, sagt Ludwig. Den Beweis dafür liefert der kleine Theo. Nachdem er den Ersten Stadtrat Norbert Lyko mit einem Fingerzeig auf eine Ecke darüber aufgeklärt hat, dass „da drüben“ jeden Morgen ein Kreis gemacht werde, klettert er auf die Rutsche. Draußen stehen noch ein paar Restarbeiten an. So sollen die „Marienkäfer“ eine Bobbycar-Rennstrecke bekommen.

Insgesamt können 15 Kinder im Alter von einem bis zweieinhalb Jahren in dem Anbau betreut werden, der auf dem Außengelände der Kita „Arche Noah“ entstanden ist. „Ab den Sommerferien sind wir voll, es gibt schon eine Warteliste“, so Birgit Greve, Pädagogische Leiterin des Kindertagesstättenverbands, der das Gebäude mietet. Bauherr ist Wilken Früchtenicht aus Nordwohlde, dessen Vater schon das Kita-Gebäude auf seinem Grundstück bauen ließ. Dort sind zwei Kindergarten-Gruppen untergebracht.

Er legte Wert darauf, dass beim Bau Handwerker vor Ort zum Einsatz kommen, wie die Firma Schorling und die Zimmerei Buchholz. Beginn war am 14. Januar. Entstanden sind 150 Quadratmeter, auf denen ein Schlafraum, Bad, Abtell- und Bewegungsraum Platz finden. „Wichtig waren uns unter anderem, dass die Fenster bodentief sind, damit die Kinder nach draußen sehen können“, erläutert Greve und blickt sich in dem hellen Bewegungsraum um.

Lyko blickt hingegen schon mal in die Zukunft: „Wenn das neue Baugebiet in Nordwohlde entsteht, könnte es sein, dass auch mehr Krippenplätze benötigt werden.“ Ob der Kita-Verband und Früchtenicht sich eine Erweiterung vorstellen können? „Man kann auf jeden Fall darüber reden“, sagte Helmut Meyer, Betriebswirtschaftlicher Geschäftsführer des Kita-Verbands. Man müsse schauen, wie sich die Zahlen entwickeln.

Das sei ganz im Sinne der Verwaltung, so Lyko. „Wir wollen die Angebote für Über-Dreijährige und Krippenkinder vorantreiben und sind gespannt auf die Anmeldezahlen. Bereits in diesem Jahr war es recht eng.“ Diese Entwicklung sei schon überraschend, habe die Stadt noch vor etwa fünf Jahren darüber nachgedacht, was sie mit den vielen freien Betreuungsplätzen machen soll. „Wenn durch das neue Baugebiet Plätze fehlen, werden wir schauen müssen, wie wir das Problem lösen“, sagt Lyko.

Wer sich die neue Krippe einmal anschauen möchte, ist eingeladen, am 12. Januar zu einem Tag der offenen Tür vorbeizuschauen. Um 14 Uhr gibt es eine Andacht in der Kirche, anschließend geht es rüber in den Neubau, wo Kaffee und Kuchen bereitstehen. Die Betreuungszeiten der Krippe sind von 8 bis 15 Uhr. Zudem wird ein Frühdienst von 7 bis 8 Uhr angeboten.

Insgesamt hat der Anbau 350 000 Euro gekostet, wobei 180 000 Euro vom Land gefördert worden sind.