Renate Bothe räumt Ende Januar ihren Tante-Emma-Laden

Von: Gregor Hühne

Teilen

Szenen der Vergangenheit. Marcus Schiffer ist ein gern gesehener Stammkunde bei Renate Bothe. Kunden wie er legen Wert auf regionale Produkte und kurze Wege zum Einkaufen. © Gregor Hühne

Zeitenwende in Neubruchhausen: Renate Bothe hat sich entschlossen, ihren kleinen Tante-Emma-Laden nach 24 Jahren zu schließen. Das Geschäft an der Hallstedter Straße öffnet Ende Januar zum letzten Mal.

Neubruchhausen - Mit dem Verschwinden des Tante-Emma-Ladens von Renate Bother endet auch ein weiteres Stück Dorfgeschichte. „Der Laden ist auch immer ein Treffpunkt gewesen zum Schnacken im Dorf“, meint Marcus Schiffer. Er wohnt unweit des Geschäfts und kommt fußläufig gern vorbei, um „kurz noch eine Kleinigkeit einzukaufen“. Wert legt der Neubruchhauser dabei auf regionale Produkte wie beispielsweise Eier, Brot und Marmelade.

Die bezieht Renate Bothe von Produzenten aus dem Ort oder stellt sie selbst her. Von einem Kleinbäcker bekommt sie täglich frische Brötchen, Wurstwaren gibt"s von Schlachter Becker aus Bruchhausen-Vilsen sowie von Schlachter Behrens aus Twistringen.

Der Laden ist auch immer ein Treffpunkt gewesen zum Schnacken im Dorf.

Dennoch: „Man steht sich die Beine in den Bauch“, sagt Renate Bothe. Es kämen zu wenige Kunden, und es würden immer weniger. Außerdem trübe sich die wirtschaftliche Lage ein. Die Entscheidung, den Laden zu schließen, fiel bereits vor etwa einem Jahr, erzählt sie. Damals habe sie zusammen mit ihrer Tochter überlegt, ob diese den Laden übernimmt und weiterführt. Doch die Vorzeichen waren damals schon nicht gut: Es werde immer schwieriger, kleine Mengen an Ware aus dem Großhandel zu erhalten, nennt Renate Bothe einen Grund: „Die Großmärkte legen uns Steine in den Weg.“

Heute freut sich die bald 66-jährige Ladeninhaberin über die damalige Entscheidung. „Die Energiepreise werden auch immer höher“, sagt sie und blickt auf ihre Tiefkühlgeräte. „Die fressen Strom, und wir kriegen nicht die ermäßigten Strompreise wie die Großen“, ärgert sich Renate Bothe. Alle Betriebskosten stiegen immer weiter, weshalb es immer schwieriger werde, mit so einem kleinen Laden Gewinne zu erwirtschaften. Auch wenn nun eine Epoche zu Ende geht: „Es war die richtige Entscheidung“, ist sich Renate Bothe, die mit einem kleinen Hofladen begann, in Anbetracht der Umstände sicher.

Die Monate Januar und Februar seien erfahrungsgemäß stets die ruhigsten im Jahr, vergleicht Renate Bothe aus ihrer rund 24-jährigen Ladengeschichte.

Im Januar gebe es einen Räumungsverkauf. Obst, Gemüse und Zigaretten kaufe sie schon nicht mehr ein. Das Sortiment lichtet sich bereits merkbar im Laden. „Ich fange jetzt schon an, die Preise zu senken“, sagt sie, bevor im Januar alles raus muss. Abgewickelt wird auch die DHL-Paket-Annahme im Laden. Dann heißt es: Die Geräte zurückschicken.

Glücklich erinnert sich Renate Bothe an ihre Aushilfen. „Ich konnte denen den Schlüssel in die Hand geben und mich immer zu 100 Prozent auf sie verlassen.“ Während der Pandemie mit den Kontaktverboten sei das Gold wert gewesen.

Es ist nicht mehr so wie früher, als die Schulkinder vor dem Bus eine Bravo kauften.

Die Veränderung in der Gesellschaft merkt Renate Bothe deutlich „Es ist nicht mehr so wie früher, als die Schulkinder vor dem Bus eine Bravo kauften“, sagt sie. Früher habe das Gehalt eines Verdieners ausgereicht, erinnert sich Renate Bothe. Die Frau habe oft zu Hause bleiben und sich um Kinder und Haushalt kümmern können. Heute müssten beide Eltern arbeiten, damit das Geld reiche. Damit veränderte sich auch das Einkaufsverhalten, beobachtete sie. Die Leute verknüpften heute ihre Erledigungen mit dem Rückweg von der Arbeit bei einem Supermarkt. Auch deshalb kämen immer weniger in die Tante-Emma-Länden.

Für die Zukunft werde ihr sicher nicht langweilig werden, prophezeit Renate Bothe. Sie ist aktiv im Schützenverein des Ortes unterwegs. Nach der Abwicklung des Ladens steht im Februar ihr Geburtstag an, und die Familie erwartet ein Kind – ihr viertes Enkelkind. Außerdem habe sie einen „schönen und großen Garten“, um den sich bisher hauptsächlich ihr Mann kümmere. „Wenn ich bei der Gestaltung mitreden will, muss ich aber auch mitarbeiten“, sagt sie und lächelt.