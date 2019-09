Tag der Regionen im Regen

Nach dem Gottesdienst bleiben nur die Hartgesottenen

+ Die Tanz-AG der Oberschule Bassum lockt am Ende des Nachmittags noch einige Besucher an die Konzertmuschel der Freudenburg. Foto: Ute Schiermeyer

Bassum - Von Ute Schiermeyer. „Da wartet man ein halbes Jahr auf Regen, und nun regnet es endlich. Jippie!“ So fröhlich und gelassen wie die beiden Bassumer Gästeführerinnen Ingrid Skripalle und Gerda Lüdeke konnten nicht alle Beteiligten mit dem Wetter am Tag der Regionen umgehen. Schließlich hatten alle Organisatoren und Aussteller viel Zeit in die Vorbereitungen investiert und darum auch einen regen Publikumszulauf erhofft. Der blieb aufgrund der Witterung am Sonntag aber leider aus.