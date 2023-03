Bassum: Aktiba 2024 in Planung

Von: Ute Schiermeyer

Der erste Vorsitzende der WIR, Maik Bandorski, stellt den Mitgliedern die kostenlose Verein-App „Klubraum“ vor. © Ute Schiermeyer

Stadt, WIR und Ortshandwerkerschaft bereiten Regionalmesse vor

Bassum – Voller Zuversicht blicken die Mitglieder der Wirtschafts- und Interessengemeinschaft Region Bassum (WIR) in die kommenden zwei Jahre. Für dieses Jahr sind verschiedene Aktionen geplant. Marktmeister Niels Lücke gab auf der jüngsten Jahreshauptversammlung im Gasthaus Freye die Termine bekannt (siehe Kasten). Das größte Event ist allerdings für 2024 geplant. Dann richtet die WIR zusammen mit der Ortshandwerkerschaft und der Stadt Bassum vom 19. bis 21. April die nächste Aktiba aus.

Termin steht: 19. bis 21. April

Eine schriftliche Abfrage, die das Orga-Team um Norbert Lyko, Alla Sprick und Alena Grützmacher an alle Aussteller der letzten Aktiba verschickt hatte, ergab, dass die WIR-Mitglieder großes Interesse daran haben, die beliebte Regionalmesse stattfinden zu lassen. „Fast 90 Prozent der Rückmeldungen fallen bisher positiv aus“, berichtete Norbert Lyko den anwesenden 40 Mitgliedern und ergänzte: „Es wird Zeit, dass die Aktiba wieder stattfindet. Wir wollen zeigen: Wir sind da!“

Um den Erfolg der Messe zu garantieren, seien aber ein paar Modifizierungen geplant, so Lyko weiter. So sollen ein paar neue Schwerpunkte gesetzt werden. So etwa das Thema Fachkräftemangel, weshalb an einem Tag der Ausstellung verstärkt die Schulen eingeladen werden sollen. Betriebe erhielten so die Möglichkeit, auf sich als Ausbilder und Arbeitgeber aufmerksam zu machen. In Form eines Vereinsnachmittages soll die Aktiba auch einen sozialen Schwerpunkt erhalten.

Festredner wird Wirtschaftsminister Olaf Lies sein

Im Moment wird noch ein Festwirt (oder Caterer) gesucht. Dafür hat aber schon ein berühmter Festredner zugesagt: Der niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies wird nach Bassum kommen.

Der Vorstand der WIR hatte mit Axel Bruns einen Sprecher der Win-Region in die Jahreshauptversammlung geladen. Dieser stellte die Leader-Förderung vor, ein Programm der EU, in dem speziell ländliche Regionen gefördert werden. Bruns motivierte die Anwesenden, förderfähige Projekte zu entwickeln.

Eines davon könnte die neue Internetseite der WIR sein, deren Entwurf Marvin Gillner von der Firma Video Art den Anwesenden vorstellte. „Es soll keine einfache Website, sondern eine Plattform sein. Wir wollen die Gesellschaft mit der Wirtschaft vernetzen,“ erläuterte Gillner die bisherige Entwicklung. Sehr wichtig seien hierbei der Zusammenhalt, Soziales Engagement und Innovationen. Geplant seien beispielsweise ein Menüpunkt Stellenanzeigen, ein Veranstaltungskalender, ein regionaler Marktplatz und ein Schwarzes Brett für Hilfsangebote und Hilfesuchende.

Berthold Kollschen © WIR Bassum

Einen Mehrwert für alle Vereinsmitglieder bringt auch die kostenlose Vereins-App Klubraum, die vom ersten Vorsitzenden Maik Bandorski initiiert wurde. Sie ist bereits im Einsatz und verfügt neben der Chatfunktion über einen Gruppenkalender, eine Mitgliederliste und Bereiche für verschieden Abteilungen. „Über eine App wie diese haben wir in unserer Gemeinschaft schon lange philosophiert. Endlich ist sie da und sorgt für einen angeregten Austausch im gesamten Verein“, freut sich Bandorski. Alle Mitglieder können sich ab sofort über einen QR-Code registrieren.

Mit einem Präsent, Applaus sowie dankenden und lobenden Worten wurde Berthold Kollschen aus dem Beirat der WIR verabschiedet. Kollschen tritt auf eigenen Wunsch aus dem Gremium zurück.

Termine 6. Mai: Verkaufsoffener Sonntag mit Hollandmarkt

23. bis 25. Juni: Industriestraßenfest

5. August: Weinfest

8. Oktober: Herbstfest / Verkaufsoffener Sonntag

5. November: Verkaufsoffener Sonntag mit Eröffnung Weihnachtsmarkt im BBM Baumarkt

Dezember: Hüttenzauber

2024: 19. -21. April Aktiba.